Risque incendie : fermeture des massifs du Fango, de Bonifato et de l'Agriate ce mardi

La circulation sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du territoire de l'Agriate sere interdite aux personnes et aux véhicules à compter du mardi 16 septembre 7h00 jusqu'au mercredi 17 septembre à 7h00, annonce la préfecture de Haute-Corse dans un communiqué.



Une décision prise en raison du risque incendie feu de forêt expertisé très sévère sur les zones Balagne et Nebbiu par Météo France.



En conséquence, la population est appelée à la plus grande vigilance et au respect des mesures suivantes : interdiction stricte d’emploi du feu et respect des fermetures en vigueur, utilisation des véhicules uniquement sur les chemins autorisés, limitation des déplacements dans les massifs non fermés, interdiction des barbecues en forêt, camping uniquement dans les lieux autorisés et sécurisés, interdiction de fumer en zone boisée ou à proximité et de jeter des mégots par les vitres de voiture.



Dispositif de prévention et contrôles



Les services de lutte contre les incendies sont pleinement mobilisés et renforcés par des moyens nationaux. Toute personne témoin d’un départ de feu est invitée à prévenir immédiatement les pompiers en composant le 18 ou le 112 (appel gratuit).



Par ailleurs, les forces de sécurité – gendarmerie et police – sont associées au dispositif « feux de forêt ». Sur réquisitions du procureur de la République, elles pourront procéder à des contrôles routiers incluant l’ouverture et la fouille des coffres afin de lutter contre la pression incendiaire.

