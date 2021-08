"Au regard du risque « incendie feu de forêt » expertisé très sévère/extrême sur la Balagne et le Nebbiu » par les services de Météo-France pour demain jeudi 05 août 2021" - on lit dans le communiqué de la préfecture - La circulation sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et du Territoire de l’Agriate est interdite aux personnes et aux véhicules à compter du 05 août 2021 à 07h00 jusqu’au 06 août 2021 à 07h00"