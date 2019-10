Retour sur la victoire record du balanin Lambert Santelli au Trail de Bourbon à l'île de la Réunion

(Jean-Paul-Lottier) le Dimanche 20 Octobre 2019 à 20:44

Originaire de Lavatoggio en Balagne, le traileur Lambert Santelli a réussi un authentique exploit en remportant ce samedi la 27e édition du Grand Raid de Bourbon à l'île de la Réunion. Un trail qu'il remporte dans le temps de 15h34 mn et 56 s, pulvérisant par la même occasion le record de l'épreuve détenu depuis 2017 par David Hauss dans le temps de 15h38mn et 43s.Lambert Santelli, chacun le sait est incontestablement le N°1 des traileurs sur l'île de beauté et sa notoriété a depuis longtemps franchi la mer.

Mais cette fois, force et de dire que notre champion a frappé un grand coup, certainement le plus beau de son élogieuse carrière.

C'est en effet sans le moindre complexe qu'il s'est attaqué à un Trail de très grande envergure, celui du Bourbon à l'île de la Réunion.

Le Trail du bourbon, c'est tout simplement le petit frère de la fameuse Diagonale des fous.



Pour cette édition 2019, Lambert Santelli était aux départ vendredi soir à Cilaos avec pas moins de 1311 raideurs prêtes à en découdre.

Durant cet ultra Trail de 113 km avec 6400 mètres de dénivelé positif et les trois cirques de l'île de la Réunion à franchir, notre coureur Balanin s'est rapidement senti dans le coup pour réaliser une belle performances.

Faisant la course en tête, c'est en arrivant sur le parc du Colorado sur les hauteurs de Saint-Denis que Lambert a compris que la victoire ne pouvait plus lui échapper mais qu'il y avait aussi peut-être à faire mieux en allant chercher le record de l'épreuve détenu par un sacré coureur David Hauss, ancien champion d'Europe de Triathlon reconverti au Trail, vainqueur en 2017 et 2018 mais absent cette année, pour justement se mesurer à « La Diagonales des fous ».

«Du record de l'épreuve, oui bien sût que j'en ai entendu parler avant la course mais ce n'était pas mon objectif premier.

Ce n'est que lorsque je suis arrivé au Colorado que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Pierre Paul qui assurait mon assistance et ravitaillement n'a pas compris pourquoi je ne m'étais pas arrêté, ce n'est que plus tard qu'il a compris.

Il restait la descente à effectuer, les jambes était lourdes mais il me restait un créneau d'une trentaine de minutes pour aller chercher ce record. La suite vous la connaissez » déclarait avec beaucoup d'humilité Lambert au micro de l'un des animateurs de la course.

Ce moment où Lambert Santelli a franchi la ligne d'arrivée en brandissant A Bandera corsa restera longtemps gravé dans sa mémoire et dans celles de tous ses admirateurs qu'il compte, tant sur l'île que sur le continent.

A Saint Denis, Lambert Santelli qu'il était un grand. Sa victoire rejaillit sur la discipline avec au passage une immense fierté pour la Corse, heureuse de compter parmi elle un aussi grand champion.

