Retour sur la cérémonie du 14 juillet à Calvi

Pas de défilé des troupes du 2e REP de Calvi, pas de feu d'artifice tiré des remparts de la citadelle ce soir.

En revanche une cérémonie a bien eu lieu à 18 heures au Monument aux Morts avec la présence d'un piquet d'honneur et du Drapeau du 2e REP avec sa garde, des représentants des associations patriotiques et une délégation d'officiers et sous-officiers du 2e REP.

Au premier rang des autorités on notait la présence du Maire Ange Santini entouré d'adjoints et conseillers municipaux, de Claude Deceuninck, le colonel Christophe de La Chapelle, chef de corps du 2e REP, le chef de Bataillon Paulo de Carvalho, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Calvi, le Lieutenant Jean-Jacques Vigneau, chef de Groupe au Centre d'Intervention et de Secours de Calvi.

Le chef de corps du 2e REP procédait à une remise de décorations suivie d'un dépôt de gerbes, l'une par le Premier Magistrat Ange Santini entouré de son Premier adjoint Jean-Louis Delpoux et Claude DEceuninck; président des Anciens combattants et la seconde par le Sous-Préfet Florent Farge accompagné du Colonel De la Chapelle et du Commandant de Carvalho.

A l'issue de la cérémonie le sous-préfet de Calvi et le Maire remettaient à plusieurs légionnaires le diplôme de Naturalisation.