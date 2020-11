Retour à l'école et confinement - Julie Benetti : "aucun cluster n'a été mis en évidence dans l'académie de Corse"

- Les écoles et établissements ont acquis depuis la rentrée de septembre l’expérience d’un protocole sanitaire qui a fait la preuve de son efficacité et dont les principes ne sont pas remis en cause. Il ne s’agit pas de bouleverser l’organisation des écoles et des établissements mais d’accentuer certaines mesures pour enrayer le risque de contaminations, en particulier la limitation du brassage entre les groupes d’élèves. Les chefs d’établissement que j’ai réunis vendredi disposent de la semaine entière pour rendre cette limitation pleinement opérationnelle. Là où le respect des règles posées par le protocole ne pourrait pas être assuré, un enseignement à distance partiel pourra être mis en oeuvre. De même, nous n’hésiterons pas à suspendre l’accueil dans une école ou un établissement lorsque suivant les recommandations des autorités sanitaires cela s’avèrera nécessaire.





- Certains syndicats et parents craignent que "rien ne change" par rapport à la rentrée de septembre mais la situation sanitaire n’est pas la même. Que répondez vous à tous ces parents qui ont peur de mettre leurs enfants à l’école ?

- Dans un contexte de menace terroriste et de crise sanitaire comment ne pas comprendre les inquiétudes des parents d’élèves ? J’ai d’ailleurs réuni samedi leurs représentants pour que nous puissions échanger sur cette préparation de rentrée. Le confinement a été très préjudiciable à nos élèves, quel qu’ait été l’engagement de nos professeurs pour maintenir une continuité pédagogique. Il est de notre responsabilité d’adulte de protéger le plus possible nos enfants des conséquences de cette crise sanitaire sur leur développement intellectuel, physique et psychique. La Société française de pédiatrie l’a rappelé : il y a aujourd’hui plus d’avantages à maintenir les écoles ouvertes qu’à les fermer. Les écoles et les établissements scolaires sont des espaces de protection où les mesures sanitaires, les gestes barrières dans leur ensemble s’appliquent mieux que dans l’espace privé. Depuis la rentrée, dans notre académie, aucun cluster n’a été mis en évidence en milieu scolaire. Nous avons respecté strictement le protocole de gestion des cas Covid et empêché toute chaine de transmission. Nous allons poursuivre en ce sens dans le cadre d’un protocole sanitaire renforcé pour assurer la protection de nos élèves et de nos personnels.





- Plusieurs syndicats et associations de parents d’élèves sont opposés à l’ouverture des écoles, d’autres favorables si les conditions d’accueil sont réellement adaptées à la situation sanitaire actuelle. Comment parvenir à concilier des positions si tranchées ?

- Pour avoir reçu tant les organisations syndicales que les fédérations de parents d’élèves et longuement échangé avec elles, aucune n’a émis d’objection au principe de l’ouverture des écoles, des collèges et des lycées. Au contraire le discours a été unanime pour rappeler le rôle essentiel et fondamental de l’Ecole. Les demandes sont fortes en revanche, et cela est légitime, que toutes les mesures soient prises pour assurer la protection de nos élèves et de nos personnels. Cette union autour de l’Ecole de la République et de ses valeurs est, dans cette période si grave par ailleurs, un facteur d’espoir pour l'avenir.