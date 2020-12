Restructuration des quartiers Sud : le conseil municipal de Bastia vote une enveloppe de 45 millions €

Le conseil municipal de Bastia a voté ce vendredi 18 décembre, la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Bastia et des quartiers Sud, intégrant une enveloppe budgétaire de 45 millions d'euros pour la rénovation et la reconstruction de la cité Aurore.

Ce projet colossal cofinancé par l'Agence nationale de la rénovation (ANRU) dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) prendra 7 à 10 ans avant d'être achevé. Il a été largement sujet de discordes dans l’opposition qui le considère comme « une erreur économique qui passe à côté des enjeux ».



Reconfiguration et rénovation



Actuellement, entre 1 800 et 1 900 personnes vivent dans la cité Aurore, dans des immeubles considérés comme des "passoires thermiques". Le projet structurel prévoit la rénovation de 746 logements dans les quartiers Sud mais aussi une reconfiguration de ces habitations construites entre 1965 et 1971.

"C'est un quartier où la population est vieillissante, où 30% des résidents y habitent depuis plus de 30 ans", précise Emmanuelle de Gentili, première adjointe déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartier, en charge du dossier.

Ainsi, le projet prévoit la restructuration des logements de manière à ce qu'ils soient proportionnels à la structure familiale. "Des personnes sont entrées dans les logements il y a 50 ans avec une famille de 6 personnes et se retrouvent aujourd'hui seules ou à deux dans un T4", poursuit la première adjointe.



104 logements démolis



Comme prévu dans l'ancienne mandature, trois bâtiments appartenant à l'Office HLM OPH2C seront démolis soit 104 logements dont 92 occupés. Il s'agit des immeubles numéros 32, 33 et 34 de la Cité des Monts et des lacs. Dans les logements occupés, 45 chefs de familles ont plus de 70 ans et 25 ménages les occupent depuis plus de 40 ans.



Aujourd'hui, 21 familles ont déjà été relogées certaines en centre-ville, dans le nouvel immeuble construit à Gaudin - 9 ont eu une proposition et sont en cours de visite, 2 sont en train de déménager. "Il reste 58 familles à reloger dont 7 n'ont pas encore eu d'étude sociale", lance Emmanuelle de Gentili.

Le projet prévoit la reconstruction de 60 logements modernes à l'accession sociale à la propriété.



De la location sociale à l'accession à la propriété



La mairie de Bastia entend ramener de la jeunesse dans ces quartiers. Pour ce faire, le projet prévoit la construction de logements en accession sociale à la propriété. "On a besoin de jeunes familles avec des enfants pour continuer à faire fonctionner les écoles du quartier. Si ça continue comme ça dans 10 ans nous serons obligés de fermer les établissements scolaires faute d'effectifs", déplore la déléguée au renouvellement urbain. La politique de la ville prévoit des locations HLM en centre-ville répondant aux normes actuelles et aux besoins des personnes âgées (douches adaptées, ascenseurs...)



Désenclaver les quartiers Sud



Afin de recréer du lien social, des commerces et des associations seront installés au rez-de-chaussée des nouveaux immeubles. "Les quartiers Sud sont une enclave dans la ville, les murs empêchent d'en passer d'un bout à l'autre. Nous voulons qu'ils s'inscrivent dans un projet global avec la création d'équipements de proximité qui seront débattus avec les habitants et la création d'un équipement de loisir ou de sport."



Mais la première adjointe ne cache pas que pour réaliser ces projets, il est fort à parier que l'enveloppe de 45 millions d'euros prévue se rapproche plus des 52 et 53 millions d'euros.