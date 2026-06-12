Restonica Trail by UTMB du 9 au 11 juillet : 5 155 inscrits sur les 4 courses cortenaises !

C’est donc du jamais vu sur les courses en montagne insulaires puisque cette année on atteint un record de participants sur les quatre courses proposées par les organisateurs du Restonica Trail by UTMB avec déjà 5155 inscrits alors que les inscriptions ne seront closes que le mardi 30 juin à 23h59 ! Autant dire que l’on peut s’attendre encore à des participations de dernière minute…

Comme chaque année, cette 18e édition proposera quatre épreuves dont la déjà mythique course de 110 kms. L’Ultra Trail di Corsica compte déjà près de 300 inscrits supplémentaires par rapport à l’an passé et ils seront 764 athlètes à prendre le départ depuis le cours Paoli le jeudi 9 juillet sur le coup de 23 heures.





La liste des favoris est longue mais trois noms se détachent et en tout premier lieu celui de Gautier Airiau. Le Haut-Savoyard vient de terminer à la deuxième place des 110 kms de Madère en avril dernier tandis qu’il est venu s’imposer en octobre dernier sur le Trail de Bonifacio alors qu’en août 2025 il se classait également 2e sur l’Ultra Trail du Mont Blanc et ses 153 kms. Gautier Airiau est donné comme un spécialiste des courses d’endurance puisqu’il est également vice-champion de France des trails longs. Il faudra compter avec lui pour la gagne dans cette épreuve des plus difficiles. Parmi les favoris également le français Aurélien Dunand-Pallaz. Né à Albertville en 1992, il a été sacré champion de France de trail en 2018, vice-champion d’Europe de skyrunning en 2017. Il s’est imposé en juillet 2025 au Trail Verbier Saint-Bernard (Suisse) avant de se classer à la 3e place sur les 178 kms de la Diagonale des Fous à la Réunion, en octobre 2025. Face aux Français, Jess Rich ne viendra pas des Etats-Unis pour faire de la figuration d’autant qu’il a remporté le Run Rabbi Run au Colorado avec ses 160 kms, en septembre 2025 ! Il s’est également classé 2e au Guatemala sur les 76 kms de la Trilogia UTG et une victoire en Corse le propulserait vers les prestigieuses UTMB World Series Finals dans les Alpes ! Du côté des insulaires, le Cortenais Pierre Zuccarelli pourrait bien venir jouer le trouble-fête dans son jardin en préparant cette épreuve depuis l’an passé entre le Restonica Trail (9e), le Trail Napoléon (5e) ou encore l’Ultra Baume de février dernier…





Chez les féminines, la française Emilie Maroteau est une spécialiste des longues distances. Elle a d’ailleurs remporté la Diagonale des Fous en 2021 à la Réunion, où elle exerce son métier de kiné. Nous suivrons également l’autre Réunionaise, Angélique Lesport, qui a remporté le Trail de Villèle, le Grand Raid de la Réunion en 2023 ainsi que le Trophée de l’Océan Indien en 2024. Natacha Piecq, originaire de Lille, sera également l’une des favorites de cet Ultra Trail di Corsica puisqu’elle a remporté le Trail des Maures en mai dernier et l’Alpin Trail de Pichauris et ses 82 kms en novembre 2025. Mais attention à la Suissesse Corine Kagerer qui a été impressionnante en 2023 en remportant trois épreuves de rang dont l’Ultra Trail Lago d’Orta (Italie), le Pitz Alpine Glacier Trail (Pologne) et le Trail Verbier Saint-Bernard.





Sur les 69 km du Restonica Trail, Benjamin Roubiol sera incontestablement le grandissime favori de la course. Parti en tête sur l’Ultra Trail di Corsica en 2024, il fut contraint à l’abandon après une chute et une blessure au genou. Le Savoyard, champion du Monde de trail long à Innsbrusk en mars 2023, aura certainement à cœur de prendre sa revanche en Corse en s’imposant sur cette épreuve ! Le Français Damien Humbert et l’Anglais Hugh Chatfield font également figure de favoris, sans oublier les insulaires Nicolas Santini, Fabien Olmeta, Gilles Agostini ou encore Alexandre Rossi qui sont en mesure de créer la surprise.





Chez les dames c’est la Norvégienne Yngvild Kaspersen, pensionnaire du Team Adidas, qui aura les faveurs des pronostics avec une victoire au Molde 7 Peaks (Norvège) et une deuxième place sur les 118 kms de l’Ultra Trail Chianti Castles en Italie. Manon Bohard-Cailler et Sarah Vieville sont également en lice pour la gagne tout comme l’Ajaccienne Marie Chasseray, après sa belle 3e place sur l’Evasion Baronne Ventoux en mars dernier.

Fred Tranchard sera pour sa part le grand favori du Tavignanu Trail et ses 33kms, d’autant qu’il s’est bien préparé pour cette épreuve en remportant le Trail des Coteaux du Ventoux et en se classant 2e en Espagne sur les Calamoro Skyrace et Acantilados del Norte. Pour la gagne, il faudra également compter sur l’Italien Andrea Rostan ou encore sur le Portugais Tiago Vieira, vainqueur du Trail Internacional de Raia au Portugal en août 2025.

Les Françaises Emilie Balle, Eva Delafosse, Olivia Magnone et l’Espagnole Carodilla Cabestre devraient se battre pour la victoire, tout comme les insulaires Chloé François et Maria Serena Lepidi.





Enfin, sur les 17 kms du Giru di Tumbone c’est l’insulaire Xavier Bartoli, pensionnaire de La Suarellaise qui devrait disputer la victoire avec l’Anglais Jake Collier et l’Espagnole Davide Splendore. Chez les dames on surveillera de près l’Espagnole Cristina Palomo Longosto, ainsi que les Françaises Clarisse Gahéry et Clothilde Simon.

