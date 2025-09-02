Rentrée scolaire à Bastia : excitation des enfants, émotion des parents et mobilisation des enseignants

C’est un rituel immuable : chaque année, début septembre, les élèves reprennent le chemin de l’école. Ce mardi 2 septembre 2025, ils étaient 2 188 écoliers et écolières à se presser entre 8 heurs et 8 h 30 devant les grilles des 23 écoles que compte la ville.



Cette année, Marc-Antoine, 8 ans et demi, fait sa rentrée en CM1 dans la toute nouvelle école Gaudin. Cartable bien ajusté sur le dos, c’est avec une certaine hâte qu’il rejoint la cour de récréation pour être appelé par son professeur : « Rentrer dedans et y travailler, c’est deux fois plus intéressant. J’ai déjà vu l’intérieur lors de l’inauguration, on voit que c’est une belle école, j’ai hâte ! »



Pour le jeune Bastiais, la rentrée est une journée spéciale, mais qui passe un peu trop vite à son goût, un peu comme les vacances. L’élève de CM1 se projette déjà dans sa classe et dans les prochaines semaines : « Je prépare la rentrée doucement, mais avec ma mère on attend quand même des bonnes notes. »



Dans la cour de récréation de l’école Gaudin, on perçoit l’agitation des retrouvailles entre élèves, l’excitation de débuter une nouvelle année scolaire mais aussi le sentiment de profiter des derniers jours de soleil avant que l’automne et l’hiver ne s’installent progressivement. Des élèves nous confient qu’ils avaient hâte de retrouver leurs camarades de classe.



L’appréhension de ce premier jour est plutôt à retrouver de l’autre côté des grilles. Smartphones en main, les parents immortalisent en photos ces moments qui deviendront des souvenirs d’enfance : « La rentrée des classes est toujours un moment très sympa, même s’ils sont toujours surexcités », nous glisse Emmanuelle, maman d’une petite fille qui fait son entrée en CE2.

Pour Lesia, qui depuis la grille ne quitte pas sa petite tête blonde des yeux : « L’émotion est toujours là, même si on est habitué. » Pour elle, la rentrée rime aussi avec « un rythme à reprendre, pour concilier l’école et les nombreuses activités. » À ses côtés, Lucia, une autre maman, ne cache pas son appréhension : « Quand on est maman, on a toujours mille raisons de stresser, par contre les enfants étaient contents ! » avant de rajouter : « La rentrée c’est un soulagement, oui et non, car les vacances c’est très bien quand même ! »



Dans la cour et dans les couloirs de l’école Gaudin, Audrey Graziani, la directrice de l’établissement, qui fête sa 22e rentrée des classes, veille sur ses 270 élèves répartis sur deux écoles différentes (Maternelle CP et CE1 sont à l’école Venturi) : « On a l’expérience, mais on ne s’habitue pas, il y a toujours de la nouveauté. Il y a beaucoup d’émotion, du stress aussi. Il faut s’adapter, les enfants ont peur de ne pas être avec leurs camarades en classe. Il faut rassurer les parents, les enfants, il y a beaucoup de questions. »



