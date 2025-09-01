Rentrée scolaire 2025 : de nouveaux programmes, l’IA au collège et un plan santé mentale

À quelques jours de la reprise des cours, la rentrée s’annonce chargée en nouveautés. Nouveaux programmes, épreuves inédites, formations à l’intelligence artificielle, protocole santé mentale, lutte renforcée contre le harcèlement, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé une série de mesures qui vont toucher tous les niveaux. Dans sa circulaire de rentrée 2025-2026, la ministre de l’Éducation, Élisabeth Borne, a en effet fixé un cap clair : la priorité nationale est de faire réussir chaque élève afin de garantir l’égalité des chances, tout en s’adaptant aux réalités des territoires, le tout dans une école qui offre un cadre protecteur et bienveillant.



Dans cette optique, les changements sont nombreux. De nouveaux programmes de français et de mathématiques seront tout d’abord mis en place de la petite section à la 6ème. Par ailleurs, tous les élèves de cinquième passeront désormais une évaluation nationale, et le diplôme national du brevet donne plus de poids au contrôle continu, désormais fixé à 40 %. Au lycée, les élèves de 1ère générale et technologique devront quant à eux passer une épreuve anticipée de mathématiques dès le mois de juin.



L’intelligence artificielle va par ailleurs faire officiellement son entrée dans le quotidien des collégiens et lycéens. Des formations sur la plateforme Pix vont être déployées dès cette rentrée dans des collèges et lycées volontaires, avant d’être généralisées et rendues obligatoires pour toutes les classes de quatrième et de seconde début 2026.



L’orientation va également connaître certaines évolutions. Le plan Avenir, lancé dès la rentrée, prévoit que chaque établissement mette en place un programme pluriannuel dédié à l’orientation. Dès la cinquième, chaque élève devra suivre un programme d’éducation à l’orientation sur quatre demi-journées par an, tandis qu’une plateforme Avenir sera déployée dans les établissements.



L’égalité entre filles et garçons reste pour sa part une priorité du gouvernement. Pour encourager les filles dans les parcours scientifiques et les filières industrielles, un plan national va être déployé à partir de la rentrée. L’objectif est d’atteindre 5000 filles supplémentaires en enseignement de spécialité mathématiques d’ici la rentrée 2026. L’inclusion progresse aussi avec la création de près de 500 Pôles d’Appui à la Scolarité sur le territoire avant une généralisation en 2027. Ce dispositif vise à améliorer la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment ceux en situation de handicap.



Sur le plan de la santé, chaque collège et lycée devra disposer d’un protocole santé mentale opérationnel avant la fin de l’année. Au collège, les professeurs d’EPS, notamment en sixième, pourront de leur côté s’appuyer sur de nouveaux tests d’aptitudes physiques.



Enfin, la lutte contre le harcèlement est renforcée avec un questionnaire d’auto-évaluation que rempliront tous les élèves du CE2 à la terminale afin de mieux repérer les situations de harcèlement.