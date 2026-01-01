René Char au cœur de la 14e édition du festival « Des Courts en hiver » de la Cinémathèque de Corse

C’était son ami, Albert Camus, qui en parlait le mieux : « Poète de la révolte et de la liberté, il n’a jamais accepté la complaisance, ni confondu, selon son expression, la révolte avec l’humeur […] Sans l’avoir voulu, et seulement pour n’avoir rien refusé de son temps, Char fait plus alors que nous exprimer : il est aussi le poète de nos lendemains. »



Et ces lendemains, il a contribué à les faire chanter, lui qui prit une part active dans la Résistance, sur le terrain, en prenant le commandement d’un réseau provençal. Résister, pour René Char, n’était pas seulement combattre l’ennemi visible, c’était surtout s’opposer à l’effondrement du sens. De cette expérience naquit une poésie tendue, sobre et brûlante, et toute sa vie fut à l’avenant : résistance aux modes, aux courants (qu’ils soient politiques ou poétiques) et aux fausses valeurs.



En 1967, le cinéaste Michel Soutter filme René Char chez lui. Cette rencontre sera projetée durant le festival, à la cinémathèque porto-vecchiaise, le 31 janvier. De même qu’un documentaire de Jérôme Prieur, qui revient sur les années de Résistance du poète français.



Un hommage à Jean-François Agostini



« Quoi de plus naturel, quoi de plus normal, au fond, que rendre hommage à Jean-François Agostini dans le contexte d’une manifestation dont la programmation sera dédiée, en grande partie, à René Char ? », interrogent la Collectivité de Corse et l’association Cinémotion, qui organisent conjointement le festival. Originaire de Zonza, Jean-François Agostini est décédé en octobre 2024. Ses amis poètes Stefanu Cesari et Antoine Graziani viendront participer à l’hommage qui lui sera rendu, ce mercredi 28 janvier. Stefanu Cesari lira des poèmes en langue corse, issus de l’ultime ouvrage de Jean-François Agostini, Dernières lueurs avant Rome. Antoine Graziani évoquera, lui, le style poétique du Zonzais.



Si elle interroge sur ce parallèle entre René Char et Jean-François Agostini, l’organisation du festival apporte des réponses : « Il y a des traces de René Char dans la poésie de Jean-François. Non pas traces d’imitation qui montreraient maladroitement sa déférence à l’égard d’un poète qu’il a beaucoup admiré, mais plutôt traces d’un souci commun, constant, de révéler la beauté dans ce qui nous entoure : la Sorgue, la nature provençale, le Ventoux pour René Char. Une presqu’île, la plage, ses ciels et les êtres qui la parcourent, l’ensemble formant territoire pour Jean-François qu’en poète photographe il n’a jamais cessé de contempler. » Ces photos de Jean-François Agostini seront exposées durant le festival, dans l’espace d’accueil de la cinémathèque.



Dix films en compétition



La poésie prendra toute sa place durant ces quatre jours de festival, mais le cinéma aussi, avec la projection de dix courts-métrages en compétition, sur deux soirées, la première à la cinémathèque de Corse à Porto-Vecchio et la seconde à l’espace Saint-Jacques de Bonifacio. En clôture, sera présenté Si je meurs je viendrai vous le dire, le film très personnel de Jérémy Alberti. Le jeune cinéaste corse y filme sa grand-mère, âgée de 95 ans, chez elle à Moncale.

