Régis Rico et Sam Testard les plus rapides à Monacia

Les concurrents du Chjassu di a Mimoria, avec ses 15 kilomètres et 544m de D+, étaient les premiers à s'élancer dès 8 heures. Une course au rythme véloce que Régis Rico devait dominer de la tête et des épaules pour boucler la distance en 1h10'30, laissant son poursuivant immédiat Léo Serca à plus de trois minutes. La troisième place sur le podium était pour Lucca Joly en 1h13'49. Chez les féminines succès d'Inès Desseaux qui l'emportait avec un chrono de 1h33'58 devant Stéphanie Rocher (1h38'11) et Mathilde Lecalve (1h40'18.

Le Trail di A Funtana qui se courrait sur 9 kilomètres pour 322 mètres de dénivelé positif, s'élançait dix minutes plus tard avec d'entrée de jeu un rythme très soutenu. Sam Testard était le plus rapide en 41'11 et l'emportait devant Jules Schrameck-Odet (42'49) et le Master 5 de La Suarellaise Jean-Noël Seta (42'53. Dans les rangs des féminines Louanne Raffier s'imposait en 46'09 avec plus de six minutes d'avance sur Romane Bardinet (52'42) et Romane Mondoloni (56'59).

Les classements

- Trail A Funtana : 1. Sam Testard (Lucciana) 1er SH 41'11, 2. Jules Schrameck-Odet (AVA) 1er JG 42'49, 3. Jean-Noël Seta (La Suarellaise) 1er M5H 42'53, 4. Sylvain Jehanno (Cima Auray) 1er M0H 43'18, 5. Maxime Lucas (CDC-ASPVA) 2e SH 45'22, 6. Stevan Mondoloni (ACC) 2e M0H 45'42, 7. Louanne Raffier (RCVA) 1ere SF 46'09, 8. Louis Maurice NL) 1er EH 47'04, 9. Ewen Elliot (NL) 1er CG 49'18, 10. Jean-Baptiste Pedinielli (NL) 3e M0H 49'22, 11. Hugues Gaggeri (NL) 49'27, 12. Vincent Philiponneau (NL) 3e SH 50'02, 13. Corentin Raffier (NL) 2e EH 50'05, 14. Adrian Bories (NL) 50'43, 15. Cyril Pertin (NL) 1er M1H 50'53.

- Trail Chjassu di a Mimoria: 1. Régis Rico (NL) 1er SH 1h10'30, 2. Léo Serca (NL) 2e SH 1h13'41, 3. Lucca Joly (EASC) 1er EH 1h13'49, 4. Mathieu Perget (NL) 1er M1H 1h14'25, 5. Mathieu Sanchez (CDC-ASPVA) 3e SH 1h14'58, 6. Charles Polonovski (St GEL) 1er M0H 1h15'05, 7. Nicolas Roy de Lachaise (NL) 1h15'20, 8. Bastien Sion (NL) 1h16'55, 9. Nicolas Versaveau (CAPS) 1h17'46, 10. Romain Bouy (PRAW) 1h18'19, 11. Pierre Bigué-Baciocchi (La Suarellaise) 1h19'21, 12. Tom Queffurus (ARC) 1h19'42, 13. Adil Aït Chaouch (NL) 2e M1H 1h20'14, 14. Renan Le Perff (NL) 1h20'45, 15. Nicolas Benedetti (MA) 1er M2H 1h21'01.