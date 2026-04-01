Reginald Ray (SC Bastia) après la défaite face au Red Star : « On a une bonne tête de dernier »

« Dégoûté », Reginald Ray n’a pas trouvé d’autres mots pour décrire le fiasco de ses joueurs sur la pelouse du Red Star ce sameedi. Une 30e journée de championnat qui avait pourtant très bien commencé. Les Bastiais menaient 3 à 1 à la mi-temps chez les 4es de Ligue 2, s’offrant le luxe de quitter cette maudite place de lanterne rouge, de revenir à un point du barragiste Laval avec une meilleure différence de buts. Le scénario d’un sauvetage in extremis, comme le club corse en a le secret pour écrire sa légende footballistique, était à portée de main.



Pourtant, après s’être débarrassés de Charybde en première mi-temps, les Bastiais ont été terrassés par Scylla. Et ce monstre avait un nom : Damien Durand. L’attaquant du Red Star, qui fêtait son 200e match sous le maillot des Audoniens, s’est offert un triplé en devenant l’artisan de cette remontada (4-3). « De façon inexplicable, on s’est mis en difficulté tout seuls comme des grands pour permettre au Red Star d’espérer. On ne peut pas jouer une mi-temps sur deux face à ce genre d’adversaire », a commenté Réginald Ray en conférence de presse d’après-match.



Une situation qui plonge désormais les Bastiais dans les abysses du doute et du classement de Ligue 2. À 4 points de la place de barragiste, le Sporting Club de Bastia a certes encore, mathématiquement, des raisons d’y croire à l’aube des quatre dernières rencontres (Saint-Étienne, Clermont, Guingamp, Le Mans). Un calendrier qui offrira aux Bastiais deux équipes du top 3 et deux matchs à l’extérieur.



Que s’est-il passé face au Red Star ? Réginald Ray a une semaine avec son staff pour trouver des réponses : « Il aurait fallu plus de caractère, surtout qu’on était devant », puis « beaucoup de signes positifs, mais à l’arrivée ça nous a desservis », a avancé le coach bastiais. Conséquence de ces lacunes qui durent depuis le début de la saison : « On a une bonne tête de dernier », a lâché l’entraîneur, sous le coup d’une frustration et peut-être d’une colère amplement justifiées.



Comment rebondir après ce que d’aucuns pourraient voir comme une humiliation, et peut-être le dernier coup de grâce porté à une équipe du Sporting en perdition ? Il faut « assumer » pour Réginald Ray. Et puis de nombreuses questions en suspens : à quoi va ressembler la fin du championnat pour les Bastiais, qui ne sont pas encore officiellement relégués en Ligue 3 ? Quel sera l’état d’esprit des joueurs sur le terrain ce samedi à Furiani face aux Verts de Saint-Étienne, qui se déplaceront sur la pelouse d’Armand-Cesari pour se donner une option sur le titre ? Comment Furiani va-t-il accueillir les joueurs ?



À l’heure où le bilan de fin de saison approche à grands pas, la dernière chance des Bastiais pour rester en Ligue 2 est ultra mince, mais existe bel et bien sur le papier. Va-t-on la saisir ?



