Refus d’obtempérer à Bastia : deux hommes condamnés après une course-poursuite

Un équipage de Police secours est parvenu à bloquer leur progression. Les deux hommes ont alors tenté de s’échapper à pied avant d’être interpellés. Lors des vérifications, les policiers ont découvert un pistolet automatique de calibre 7.65.
Jugés ce lundi par le tribunal de Bastia pour refus d’obtempérer et infractions à la législation sur les armes, les deux prévenus ont été condamnés respectivement à 22 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et à 12 mois de prison avec sursis.
