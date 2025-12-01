CorseNetInfos
Refus d’obtempérer à Bastia : deux hommes condamnés après une course-poursuite


La rédaction le Mardi 4 Novembre 2025 à 10:41

Le 9 octobre, les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) de Haute-Corse ont tenté de contrôler deux individus circulant sur un scooter. Les suspects ont refusé d’obtempérer et pris la fuite, poursuivis par les fonctionnaires.



Refus d’obtempérer à Bastia : deux hommes condamnés après une course-poursuite
Un équipage de Police secours est parvenu à bloquer leur progression. Les deux hommes ont alors tenté de s’échapper à pied avant d’être interpellés. Lors des vérifications, les policiers ont découvert un pistolet automatique de calibre 7.65.


Jugés ce lundi par le tribunal de Bastia pour refus d’obtempérer et infractions à la législation sur les armes, les deux prévenus ont été condamnés respectivement à 22 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et à 12 mois de prison avec sursis.




