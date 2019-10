Qwant Junior, le moteur de recherche pour les enfants, se renouvelle

Selon l’étude Junior Connect’ 2017, les 7-12 ans passent en moyenne 6h10 par semaine sur internet, et 24% disposent d’un smartphone personnel. Cependant, les contenus auxquels ils se retrouvent confrontés sont souvent inappropriés à leur jeune âge. Qwant junior propose une version du web aseptisée. Lorsqu'on tape sur le moteur de recherche les mots pornographie, attentats, violence, le contenu qui en ressort est strictement informatif ou n'existe pas. Lorsque l'on marque "porno" dans la barre de recherche un petit dinosaure inscrit "Oups ! Je n’ai pas trouvé de résultats qui te conviennent."

Le terme "violence" n'affiche aucune image. Exit les contenus haineux, Qwant Junior propose ainsi aux jeunes internautes un cadre plus sécurisé pour faire leurs premiers pas sur la toile.



Une nouvelle interface et de nouvelles thématiques



La dernière version de Qwant junior intègre de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de rechercher des informations sur le web, trouver et suivre l’actualité, apprendre avec des programmes de l’Éducation Nationale ou encore découvrir des jeux et des activités. Ainsi plusieurs académies comme celle d'Ajaccio l'ont déjà adopté.