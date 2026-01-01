Quels sont les projets lauréats du budget participatif 2025 à Bastia ?

La ville de Bastia a annoncé ce vendredi les résultats de l’édition 2025 de son budget participatif, un dispositif permettant aux habitants « de proposer et de choisir des projets d’intérêt général financés par la commune ». Chaque année, 220 000 euros sont réservés à la réalisation de projets « imaginés par les citoyens, étudiés par les services municipaux puis soumis au vote », précise la municipalité dans un communiqué.





Du 15 novembre 2025 au 15 janvier 2026, les Bastiais étaient invités à voter pour le projet qu’ils souhaitaient voir être réalisé. Une participation que la municipalité souligne comme étant « en hausse » avec 2 217 habitants ayant pris part au vote cette année, contre 2 108 en 2024 et seulement 1 192 en 2022, « confirmant la dynamique positive de la participation citoyenne à Bastia ». Avec 2 203 votes comptabilisés comme valides, deux projets ont été retenus parmi 20 projets soumis au vote, pour un montant global de 200 000 euros.





Le premier projet retenu consiste au réaménagement du parvis du lycée de Montesoro, estimé à 100 000 euros. Proposé par une classe du lycée de Montesoro « à l’issue d’interventions menées durant l’année scolaire », le projet « fera l’objet d’un travail de coconstruction avec les élèves afin d’en définir précisément les contours ».





Le second projet lauréat concerne la réhabilitation des chemins du Vilayet, des Moulins et de Monserato, pour un coût estimé à 100 000 euros. La municipalité précise que le projet portant sur l’éclairage des passages piétons, arrivé en troisième position, « n’a pas pu être retenu, son coût dépassant l’enveloppe disponible ». Conformément au règlement du budget participatif, les deux projets lauréats devront être réalisés dans un délai de deux ans.



Par ailleurs, la mairie de Bastia indique que la prochaine édition du budget participatif pourrait être lancée à partir du 15 février 2026, « avec une phase de dépôt des projets jusqu’au 31 mai ».

