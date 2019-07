Quel temps fera-t-il cette semaine en Corse ? Rafraîchissement et ondées en vue

Nuages et soleil se partageront le ciel en ce début de semaine mais peu de risques de pluie. Le vent d’ouest sera sensible en Balagne et dans le Cap Corse, 30 à 40 km/h avec quelques rafales atteignant 55 km/h.

Les températures maximales seront stationnaires: 26 à 33 degrés

Mardi 9

Au petit jour les minimales sont encore bien au-dessus des normales de saison : 15 à 23 dg du centre vers le littoral

Aux belles éclaircies du début de journée succédera un temps instable en montagne avec des averses dans le Cortenais et en Castagniccia, voire en plaine en milieu et fin d’après midi dans le Cap Corse et sur la région bastiaise. Ce temps capricieux concernera tout l’île la nuit suivante. Le vent d’ouest encore assez fort en Balagne et dans le Cap Corse en début de journée, faiblira. Les brises seront faibles à modérées ailleurs.

Températures maximales 26 à 32 degrés





Mercredi 10

Le caractère orageux va s’amplifier en ce milieu de semaine. Les averses et les orages plus présents malgré quelques éclaircies plutôt en bord de mer. Le vent prendra une composante Nord-Ouest assez fort en Balagne. Ce courant de NW entraînera une baisse des températures: 23 à 29 degrés. Selon les régions de plaine ou de montagne





Jeudi 11 et vendredi 12

Les éclaircies prédomineront mais le risque orageux sera toujours présent principalement jeudi. Vent de SW modéré sur la partie occidentale de l’île. Faible ailleurs. Températures minimales : 14 à 21 degrés Températures maximales : 23 à 29 degrés





Samedi 13 et dimanche 14

Retour à un temps plus estival. Les nuages se faisant rares. Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré sur la façade occidentale samedi puis Nord-Ouest dimanche. Températures maximales sans grand changement : 23 à 29 degrés. Samedi sera la journée «la plus fraîche de la semaine», en dessous des normales de saison de 1 dg. Les températures ne commenceront à remonter qu’à partir du 19 juillet.