Quatre personnalités corses chevaliers de la Légion d’honneur

Chaque année, au 1er janvier, la Légion d’honneur révèle les personnalités nommées pour leurs services rendus à la Nation, dans des domaines civils ou militaires. Instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, cette plus haute distinction française honore « le mérite, le civisme et le courage », et se décline en trois grades (chevalier, officier et commandeur) et deux dignités (grand officier et grand-croix).



Pour accéder à cette distinction, « un minimum de vingt années de services est exigé, sauf attribution à titre exceptionnel », et les personnes la recevant « incarnent une certaine idée de la méritocratie et de l’exemplarité, voire une certaine idée de la société française : celle qui donne, celle qui transmet, celle qui s’engage ». Chaque année, 2 200 Français sont nommées lors des deux promotions civiles et militaires, au 1er janvier et au 14 juillet. Dans la promotion du 1er janvier 2026, quatre personnalités corses ont été distinguées, rejoignant ainsi les 77 000 membres vivants de la Légion d’honneur.

