Quatre personnalités corses chevaliers de la Légion d’honneur

Chaque année, au 1er janvier, la Légion d’honneur révèle les personnalités nommées pour leurs services rendus à la Nation, dans des domaines civils ou militaires. Instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, cette plus haute distinction française honore « le mérite, le civisme et le courage », et se décline en trois grades (chevalier, officier et commandeur) et deux dignités (grand officier et grand-croix).
Pour accéder à cette distinction, « un minimum de vingt années de services est exigé, sauf attribution à titre exceptionnel », et les personnes la recevant « incarnent une certaine idée de la méritocratie et de l’exemplarité, voire une certaine idée de la société française : celle qui donne, celle qui transmet, celle qui s’engage ». Chaque année, 2 200 Français sont nommées lors des deux promotions civiles et militaires, au 1er janvier et au 14 juillet. Dans la promotion du 1er janvier 2026, quatre personnalités corses ont été distinguées, rejoignant ainsi les 77 000 membres vivants de la Légion d’honneur.
Anne-Marie Natali, maire de Borgo
Marie-Jeanne Nicoli, présidente du Cesec
Laetitia Cucchi, présidente de l’association Inseme
Nommée chevalier de la Légion d’honneur sur proposition du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Laetitia Cucchi s’est engagée dans le monde associatif en créant en 2009 l’association Inseme, reconnue d’utilité publique depuis 2019. Elle vise à accompagner les personnes qui vivent en Corse et qui doivent se rendre sur le continent pour des soins médicaux non disponibles sur l’île, un flux d’environ 18 000 déplacements chaque année entre la Corse et le continent selon la CPAM.
L’association assure un soutien complet aux patients et à leurs familles, notamment en les accompagnant dans leurs démarches administratives, en les aidant à rechercher un hébergement sur le continent ou en les mettant en relation avec des partenaires associatifs et institutionnels. En parallèle, l’association est présente lors de manifestations organisées en Corse ou sur le continent.
Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia
Procureur de la République de Bastia depuis 2024, Jean-Philippe Navarre a été nommé chevalier de la Légion d’honneur par le ministre de la Justice. Une récompense qui vient saluer plus de 20 ans de carrière au service de la justice, entre Lille, Fort-de-France, Marseille, Nice ou encore la Corse.
