CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jeanne Muraccioli 07/01/2026 Une année après son sauvetage, un jeune homme remercie le PGHM de Borgo 02/01/2026 Rencontre avec Urban Sketchers Ajaccio, ces dessinateurs amateurs qui "croquent" la vie urbaine ajaccienne 02/01/2026 Johny Placide (SC Bastia) avant Grenoble : "on veut bien démarrer cette année" 02/01/2026

Quatre personnalités corses chevaliers de la Légion d’honneur


Léana Serve le Vendredi 2 Janvier 2026 à 14:03

Chaque année, au 1er janvier, la Légion d’honneur révèle les personnalités nommées pour leurs services rendus à la Nation, dans des domaines civils ou militaires. Dans la promotion du 1er janvier 2026, quatre personnalités corses ont été distinguées, rejoignant ainsi les 77 000 membres vivants de l'Ordre.



Photo d'illustration
Photo d'illustration

Chaque année, au 1er janvier, la Légion d’honneur révèle les personnalités nommées pour leurs services rendus à la Nation, dans des domaines civils ou militaires. Instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte, cette plus haute distinction française honore « le mérite, le civisme et le courage », et se décline en trois grades (chevalier, officier et commandeur) et deux dignités (grand officier et grand-croix).

Pour accéder à cette distinction, « un minimum de vingt années de services est exigé, sauf attribution à titre exceptionnel », et les personnes la recevant « incarnent une certaine idée de la méritocratie et de l’exemplarité, voire une certaine idée de la société française : celle qui donne, celle qui transmet, celle qui s’engage ». Chaque année, 2 200 Français sont nommées lors des deux promotions civiles et militaires, au 1er janvier et au 14 juillet. Dans la promotion du 1er janvier 2026, quatre personnalités corses ont été distinguées, rejoignant ainsi les 77 000 membres vivants de la Légion d’honneur.


Anne-Marie Natali, maire de Borgo

Quatre personnalités corses chevaliers de la Légion d’honneur
Sur proposition du ministre de l’Intérieur, Anne-Marie Natali, maire de Borgo, a également été nommée chevalier de la Légion d’honneur. Élue en 1983, elle a contribué, au fil des mandats, au développement de la commune, au point de la placer au pied du podium des villes les plus peuplées de Corse. Une politique de plus de 40 ans qui lui a valu de recevoir, au mois de février 2023, la Marianne d’Or de la République, une récompense décernée aux élus dévoués du territoire. Elle achève actuellement son dernier mandat, ne se représentant pas aux prochaines élections municipales, marquant la fin d’une longue carrière au service des habitants de Borgo.

Marie-Jeanne Nicoli, présidente du Cesec

Photo : Paule Santoni
Photo : Paule Santoni
Nommée chevalier de la Légion d’honneur sur proposition du ministre des PME, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, Marie-Jeanne Nicoli préside le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (Cesec) pour la mandature 2024-2030. Instance consultative de la Collectivité de Corse, le Cesec a pour mission d’informer la CDC sur les enjeux et conséquences économiques, sociales, environnementales et culturelles des politiques publiques insulaires, et de participer aux consultations organisées à l'échelle de la Corse, ainsi que de contribuer à des évaluations.

Laetitia Cucchi, présidente de l’association Inseme

Photo : Michel Luccioni
Photo : Michel Luccioni

Nommée chevalier de la Légion d’honneur sur proposition du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Laetitia Cucchi s’est engagée dans le monde associatif en créant en 2009 l’association Inseme, reconnue d’utilité publique depuis 2019. Elle vise à accompagner les personnes qui vivent en Corse et qui doivent se rendre sur le continent pour des soins médicaux non disponibles sur l’île, un flux d’environ 18 000 déplacements chaque année entre la Corse et le continent selon la CPAM.

L’association assure un soutien complet aux patients et à leurs familles, notamment en les accompagnant dans leurs démarches administratives, en les aidant à rechercher un hébergement sur le continent ou en les mettant en relation avec des partenaires associatifs et institutionnels. En parallèle, l’association est présente lors de manifestations organisées en Corse ou sur le continent.


Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia

Quatre personnalités corses chevaliers de la Légion d’honneur

Procureur de la République de Bastia depuis 2024, Jean-Philippe Navarre a été nommé chevalier de la Légion d’honneur par le ministre de la Justice. Une récompense qui vient saluer plus de 20 ans de carrière au service de la justice, entre Lille, Fort-de-France, Marseille, Nice ou encore la Corse.
---
Nos compliments





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos