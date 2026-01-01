Prud’hommes : la composition des conseils de Corse pour le mandat 2026-2029

En Corse-du-Sud comme en Haute-Corse, les conseillers sont répartis au sein des sections Activités diverses, Agriculture, Commerce, Encadrement et Industrie, conformément à l’organisation nationale de la juridiction prud’homale.
À Bastia, le conseil de prud’hommes de Haute-Corse couvre l’ensemble du département, tandis que le conseil de prud’hommes de Corse-du-Sud exerce sa compétence sur le territoire du sud de l’île.
Les conseils de prud’hommes de Corse relèvent de la cour d’appel de Bastia, juridiction compétente pour l’examen des recours formés contre leurs décisions.
La liste complète des conseillers, par section et par conseil, est issue exclusivement de l’arrêté ministériel du 3 décembre 2025, fixant les nominations pour la durée du mandat 2026-2029.
À Bastia, le conseil de prud’hommes de Haute-Corse couvre l’ensemble du département, tandis que le conseil de prud’hommes de Corse-du-Sud exerce sa compétence sur le territoire du sud de l’île.
Les conseils de prud’hommes de Corse relèvent de la cour d’appel de Bastia, juridiction compétente pour l’examen des recours formés contre leurs décisions.
La liste complète des conseillers, par section et par conseil, est issue exclusivement de l’arrêté ministériel du 3 décembre 2025, fixant les nominations pour la durée du mandat 2026-2029.
À quoi servent les conseils de prud’hommes ?
Les conseils de prud’hommes sont des juridictions spécialisées chargées de trancher les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé entre un salarié et un employeur.
Ils interviennent notamment en cas de :
licenciement contesté,
rupture du contrat de travail,
non-paiement de salaires ou de primes,
contestation des conditions de travail,
sanctions disciplinaires.
Une justice paritaire
Les conseillers prud’hommes ne sont pas des magistrats professionnels.
Ils sont désignés à parité des représentants des salariés et des représentants des employeurs.
Une organisation par sections
Les affaires sont examinées au sein de sections correspondant aux principaux secteurs d’activité :
Activités diverses
Agriculture
Commerce
Encadrement
Industrie
Tentative de conciliation avant jugement
Toute procédure débute par une phase de conciliation obligatoire.
À défaut d’accord, le litige est examiné par le bureau de jugement.
Voies de recours
Les décisions des conseils de prud’hommes peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Bastia, juridiction compétente pour l’ensemble des conseils de prud’hommes de Corse.
Conseil de prud’hommes de Corse-du-Sud
Mandat prud’homal 2026-2029
(arrêté du 3 décembre 2025)
Section Activités diverses
|Conseillers
|Mme Frédérique Anne Balcaen
|M. Stéphane Magnan
|Mme Viviane Biancarelli
|M. André Quastana
|M. Denis Ange Joseph Buffignani
|Mme Julia Charlotte Roseline Luccioni
|Mme Hélène Diperi
|Mme Ingrid Battagligni
|Mme Marie-Paule Pantalacci
Section Agriculture
|Conseillers
|Mme Dominique Marie Ceccaldi
|M. André Angeletti
|M. Marc-Olivier Feit
|Mme Catherine Marie-Ange Benedetti
Section Commerce
|Conseillers
|M. Anthony Bartoli
|M. Jean-Christophe Comiti
|M. Raphaël Bauer
|M. Olivier Fosse
|M. Jean-Baptiste Christian Dominique Grilli
|Mme Sandrine Ceccaldi
|M. Stéphane Antoine Séraphin Idda
|Mme Marie Chiappe
|Mme Stéphanie Mantese
|M. Jean-François Le Rolland
|M. Alexandre Massei
|M. Patrick Jean-Louis Baptistin Mias
|M. André-Hugues Puccetti
|Mme Laure Fanni
|Mme Patricia Nathalie Gisèle Grimigni
Section Encadrement
|Conseillers
|M. Philippe Marcel Régis Grandju
|M. Jean-Claude Campana
|M. Fabien Henri Dominique Perla
|M. Jean-François Franceschetti
|M. Joseph Truddaïu
|Mme Caroline Quenu
|Mme Véronique Géromine Cesari-Acker
Section Industrie
|Conseillers
|M. Marc Jean Ambroise Caviglioli
|M. Vincent Pireddu
|M. Renaud Guisnet
|Mme Isabel Angeletti
|Mme Leslie Mary
|Mme Marie Moreschi
|M. Stéphane David Paganella
|M. Hippolyte Marius Sechi
|Mme Véronique Eliane Emmanuelli
Conseil de prud’hommes de Haute-Corse – Bastia
Mandat prud’homal 2026-2029
(arrêté du 3 décembre 2025)
Section Activités diverses
|Conseillers
|Mme Marie-Roseline Attard
|Mme Camille Charvin
|Mme Dominique Demartini
|Mme Laure Simone Suzanne Dorsemaine
|M. Jean Yves Salaris
|Mme Pauline Emanuelli
|Mme Chantal Hélène Françoise Fratacci
|Mme Laura Marie Jacqueline Denis
Section Agriculture
|Conseillers
|M. Jean-Noël Luciani
|M. François Antoine Franceschi
|Mme Marie-Laure Monteil
|Mme Marie-Brigitte Linda Poli
Section Commerce
|Conseillers
|M. Dominique Antoine Corvi
|M. Thomas Jean-René Noël Bodilis
|Mme Antonia Marie-Pierre Baldassari
|M. Antoine Paul Joseph Bracconi
|Mme Valérie Baronti
|Mme Angelica Cesari
|Mme Nicole Corbalan
|Mme Anne-Marie Tomasi
|Mme Corinne Gravini-Zirpolo
|Mme Frederika Toracca
|M. Joseph Bonfanti
|M. Nicolas Cecchetti
|Mme Joyce Simeoni
|Mme Caroline Berthe Marie Le Bigot
Section Encadrement
|Conseillers
|M. Marc-François Casanova
|M. Jacques-Yves Alexandre Berthil Bonavita
|Mme Florence Lalanne
|Mme Magali Rose Dorothée Montet
|M. Paul Félix Lanfranchi
|M. Jean-François Renucci-Comiti
Section Industrie
|Conseillers
|M. Luc Jacques Antonini
|M. Ange-Paul Grimaldi
|M. Laurent Ducatillon
|M. Antony Lorenzi
|M. Gaëtan Joseph Henri Ollari
|M. Jean-Rémi Crosnier-Santucci
|M. Nonce Laurent Villa
|M. Anthony François Michaël Napoli
-
Mauvais temps - Transports scolaires suspendus en Corse-du-Sud
-
Intempéries : vigilance orange maintenue en Haute-Corse, le Tavignanu sous surveillance cette nuit
-
Corse-du-Sud : des associations dénoncent l’enterrement de procédures pour infractions environnementales
-
Président de la Communauté des Communes de Corte centre Corse, Antoine Orsini, quitte la politique
-
26e Tour de Corse Historique - Plus de 400 inscrits en 6 minutes