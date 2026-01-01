Prud’hommes : la composition des conseils de Corse pour le mandat 2026-2029

La rédaction le Lundi 19 Janvier 2026 à 19:36

La composition des conseils de prud’hommes de Corse-du-Sud et de Haute-Corse est désormais connue.

Les conseillers prud’hommes ont été officiellement nommés par arrêté du 3 décembre 2025, portant nomination pour le mandat prud’homal 2026-2029.