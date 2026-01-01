CorseNetInfos
Prud’hommes : la composition des conseils de Corse pour le mandat 2026-2029


La rédaction le Lundi 19 Janvier 2026 à 19:36

La composition des conseils de prud’hommes de Corse-du-Sud et de Haute-Corse est désormais connue.
Les conseillers prud’hommes ont été officiellement nommés par arrêté du 3 décembre 2025, portant nomination pour le mandat prud’homal 2026-2029.



En Corse-du-Sud comme en Haute-Corse, les conseillers sont répartis au sein des sections Activités diverses, Agriculture, Commerce, Encadrement et Industrie, conformément à l’organisation nationale de la juridiction prud’homale.
À Bastia, le conseil de prud’hommes de Haute-Corse couvre l’ensemble du département, tandis que le conseil de prud’hommes de Corse-du-Sud exerce sa compétence sur le territoire du sud de l’île.
Les conseils de prud’hommes de Corse relèvent de la cour d’appel de Bastia, juridiction compétente pour l’examen des recours formés contre leurs décisions.
La liste complète des conseillers, par section et par conseil, est issue exclusivement de l’arrêté ministériel du 3 décembre 2025, fixant les nominations pour la durée du mandat 2026-2029.

À quoi servent les conseils de prud’hommes ?


Les conseils de prud’hommes sont des juridictions spécialisées chargées de trancher les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé entre un salarié et un employeur.
Ils interviennent notamment en cas de :
licenciement contesté,
rupture du contrat de travail,
non-paiement de salaires ou de primes,
contestation des conditions de travail,
sanctions disciplinaires.


Une justice paritaire
Les conseillers prud’hommes ne sont pas des magistrats professionnels.
Ils sont désignés à parité des représentants des salariés et des représentants des employeurs.


Une organisation par sections
Les affaires sont examinées au sein de sections correspondant aux principaux secteurs d’activité :
Activités diverses
Agriculture
Commerce
Encadrement
Industrie

Tentative de conciliation avant jugement
Toute procédure débute par une phase de conciliation obligatoire.
À défaut d’accord, le litige est examiné par le bureau de jugement.


Voies de recours
Les décisions des conseils de prud’hommes peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Bastia, juridiction compétente pour l’ensemble des conseils de prud’hommes de Corse.



Conseil de prud’hommes de Corse-du-Sud

Mandat prud’homal 2026-2029
(arrêté du 3 décembre 2025)
 


Section Activités diverses

Conseillers
Mme Frédérique Anne Balcaen
M. Stéphane Magnan
Mme Viviane Biancarelli
M. André Quastana
M. Denis Ange Joseph Buffignani
Mme Julia Charlotte Roseline Luccioni
Mme Hélène Diperi
Mme Ingrid Battagligni
Mme Marie-Paule Pantalacci


Section Agriculture

Conseillers
Mme Dominique Marie Ceccaldi
M. André Angeletti
M. Marc-Olivier Feit
Mme Catherine Marie-Ange Benedetti


Section Commerce

Conseillers
M. Anthony Bartoli
M. Jean-Christophe Comiti
M. Raphaël Bauer
M. Olivier Fosse
M. Jean-Baptiste Christian Dominique Grilli
Mme Sandrine Ceccaldi
M. Stéphane Antoine Séraphin Idda
Mme Marie Chiappe
Mme Stéphanie Mantese
M. Jean-François Le Rolland
M. Alexandre Massei
M. Patrick Jean-Louis Baptistin Mias
M. André-Hugues Puccetti
Mme Laure Fanni
Mme Patricia Nathalie Gisèle Grimigni


Section Encadrement

Conseillers
M. Philippe Marcel Régis Grandju
M. Jean-Claude Campana
M. Fabien Henri Dominique Perla
M. Jean-François Franceschetti
M. Joseph Truddaïu
Mme Caroline Quenu
Mme Véronique Géromine Cesari-Acker


Section Industrie

Conseillers
M. Marc Jean Ambroise Caviglioli
M. Vincent Pireddu
M. Renaud Guisnet
Mme Isabel Angeletti
Mme Leslie Mary
Mme Marie Moreschi
M. Stéphane David Paganella
M. Hippolyte Marius Sechi
Mme Véronique Eliane Emmanuelli


Conseil de prud’hommes de Haute-CorseBastia

Mandat prud’homal 2026-2029
(arrêté du 3 décembre 2025)


Section Activités diverses

Conseillers
Mme Marie-Roseline Attard
Mme Camille Charvin
Mme Dominique Demartini
Mme Laure Simone Suzanne Dorsemaine
M. Jean Yves Salaris
Mme Pauline Emanuelli
Mme Chantal Hélène Françoise Fratacci
Mme Laura Marie Jacqueline Denis


Section Agriculture

Conseillers
M. Jean-Noël Luciani
M. François Antoine Franceschi
Mme Marie-Laure Monteil
Mme Marie-Brigitte Linda Poli


Section Commerce

Conseillers
M. Dominique Antoine Corvi
M. Thomas Jean-René Noël Bodilis
Mme Antonia Marie-Pierre Baldassari
M. Antoine Paul Joseph Bracconi
Mme Valérie Baronti
Mme Angelica Cesari
Mme Nicole Corbalan
Mme Anne-Marie Tomasi
Mme Corinne Gravini-Zirpolo
Mme Frederika Toracca
M. Joseph Bonfanti
M. Nicolas Cecchetti
Mme Joyce Simeoni
Mme Caroline Berthe Marie Le Bigot


Section Encadrement

Conseillers
M. Marc-François Casanova
M. Jacques-Yves Alexandre Berthil Bonavita
Mme Florence Lalanne
Mme Magali Rose Dorothée Montet
M. Paul Félix Lanfranchi
M. Jean-François Renucci-Comiti


Section Industrie

Conseillers
M. Luc Jacques Antonini
M. Ange-Paul Grimaldi
M. Laurent Ducatillon
M. Antony Lorenzi
M. Gaëtan Joseph Henri Ollari
M. Jean-Rémi Crosnier-Santucci
M. Nonce Laurent Villa
M. Anthony François Michaël Napoli




