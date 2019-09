Propriano : Un baigneur sauvé de la noyade

l était 16h40 quand le SIS 2A alertait les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano : une personne venait d'être victime d'un début de noyade sur la plage de Portigliollo à Propriano.

Malgré les mauvaises conditions atmosphériques, le patrouilleur de surveillance et de sauvetage du Valinco - SNS 654- était engagé avec 3 Nageurs Sauveteurs Côtiers.

Rapidement prise en compte par les Sauveteurs SNSM et par l’équipage d’une ambulance, la victime, médicalisée par le SMUR, a été évacuée par l’hélicoptère de la Gendarmerie sur l'hôpital d'Ajaccio.

Plutôt dans l’après midi, une personne ayant lourdement chuté dans les rochers en bord de mer a été secourue sur la commune d’Olmeto au lieu dit Olmeto-Plage par la SNSM Propriano et les sapeurs-pompiers