Présidentielle : Julien Odoul lance la campagne du Rassemblement National en Corse

Au lendemain du lancement officiel de la sa campagne présidentielle de Marine Le Pen par une "déclaration solennelle" depuis l'esplanade du Louvre, à Paris ,c'est à Ajaccio que Julien Odoul est venu motiver les troupes du Rassemblement National. Ainsi, et deux mois à peine après la venue de Sébastien Chenu, c’est Julien Odoul, conseiller régional de Bourgogne Franche Comté et porte-parole de Marine Le Pen qui a fait escale dans la Cité Impériale ce dimanche 15 janvier.

Accompagné de François Filoni, représentant du RN sur l'ile, et Nathaly Antona, déléguée territoriale et quelques autres membres, Julien Odoul a évoqué les propositions de la candidate.



La question des droits de succession



C'est François Filoni qui a pris la parole le premier sur le ton acéré qu’on lui connaît. "Notre thème de campagne, rappelle-t-il, c’est « rendre l’argent aux Français », ce qui signifie à une époque de récession économique, que les plus démunis sont abandonnés. Cherté du carburant, EDF, précarité, qui paie le poids des choix stratégiques manqués ? Le carburant et l’énergie sont des produits de première nécessité. Les Français n’ont pas à choisir entre se chauffer et se nourrir. Sur ce point précis, nous avons une proposition concrète, celle de réduire la TVA de 20 % à 5,5 %."



Dans un deuxième temps, le responsable RN pour la Corse a évoqué les droits de succession, sujet particulièrement sensible dans l’île. "L’économie corse, ajoute-t-il, est au point mort, et avec la nouvelle donne en matière de droits de succession, les Corses vont devoir vendre les bien transmis par leurs parents pour payer. C’est aussi la porte ouverte à la spéculation. En Italie, la barre a été mise à 1 000 000 euros. En Allemagne, à 400.000 euros. Nous demandons de passer de 100 000 à 300 000 euros. Concernant la succession des commerces, nous proposons, si le propriétaire s’engage à garder le bien au moins 10 ans, de supprimer les droits de succession. Ce sont des propositions concrètes."



Sur le même ton et avant de décliner les propositions de Marine Le Pen pour la Corse, Julien Odoul a présenté la campagne " totalement inédite : on est à 100 jours du premier tour et l’on ne voit rien venir. Les Français sont anesthésiés car le pouvoir se sert de la crise sanitaire pour les endormir. Les 10 et 24 avril prochains, c’est un choix de civilisation qui devra être fait ! "



Autre point soulevé par le conseiller régional, l’Europe. "L’UE, ajoute l’intéressé, a fait beaucoup de mal à la France. Une politique fédéraliste qui a favorisé la fracture sociale. En Corse, c’est une illusion que l’on a proposé en faisant croire que l’Europe, c’est le Pérou ! Elle va, au contraire, importer un quota de migrants et continuer à fragmenter la société."



Pour Julien Odoul, l’enjeu est de taille en avril prochain. "C’est l’avenir du pays qui est en jeu et le risque majeur, c’est l’abstention et elle fera le jeu du Macronisme...Il faut rendre la France aux Français."



Des critiques pour Zemmour



Une manière sous-jacente d’évoquer la reconquête prônée par Eric Zemmour. Et si le conseiller régional avouera qu' Il n’est pas un ennemi , il prononcera tout de même des mots assez forts, "M.Zemmour torpille la candidature de Marine Le Pen. Tout dans son programme a été pompé dans celui de Marine. Il n’apporte rien de nouveau. On a 40 ans d’expérience et de travail. Notre leitmotiv, ce sont les classes populaires et M.Zemmour n’en parle pas un seul instant. "

En Corse, Eric Zemmour bénéficierait, à l’heure actuelle, de plus de parrainages que Marine Le Pen.



"Lors de l’élection territoriale, réplique François Filoni, nous avons réalisé un score 8 fois supérieur à celui du candidat « zemmourien », c’est aussi du concret et l’on verra bien ce que cela donnera lors du scrutin d’avril prochain...Nous n’avons pas le loisir de nous reposer sur des querelles politiciennes de clocher, l’heure est très grave, la France doit retrouver la paix et la Corse, où la mafia reste présente, aussi. Il y a un malaise profond. Tout est axé sur l’argent. Si l’on continue de la sorte, dans dix ans, nous aurons le drapeau d’une enseigne de la Grande Distribution sous l’Arc de Triomphe ! Tout est à vendre."



Le RN est, on le voit, déjà bien affûté dans la course au premier tour. Un coup d’avance sur les autres candidats en Corse comme ailleurs ? Réponse le 10 avril prochain.