Prés de 400 Corses à Lourdes pour le Pèlerinage du Rosaire

Depuis plus de 116 ans, le Pèlerinage du Rosaire offre chaque année à des milliers de croyants la grâce d’un temps fort dans leur vie de prière et de foi, un ressourcement pour leur vie spirituelle, et un regain de ferveur dans leur dévotion à Notre-Dame. Le Rosaire est en effet une prière catholique contemplative centrée sur la méditation des grands mystères de la vie de Jésus et de la Vierge Marie, un ensemble de quatre chapelets qui représente la méditation de 20 mystères au total : Mystères joyeux, mystères lumineux, mystères douloureux, mystères glorieux. Pour chaque mystère le fidèle récite un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père ».



Sur notre île, le Rosaire est bien présent et son équipe très dynamique autour de la présidente de l’association, Antonia Casanova. « En Corse nous sommes très nombreux mais c’est difficile à quantifier car le Rosaire peut être aussi individuel », explique-t-elle. « Chez nous des personnes se regroupent pour prier entre elles, d’autres le font dans leur coin. Notre association est quant à elle plutôt portée sur le pèlerinage en lui-même. Et là aussi nous avons des pèlerins qui partent en individuel, avec une démarche personnelle. Ensuite nous avons des hospitaliers du Rosaire, des pèlerins comme les autres au départ mais qui ont choisi de vivre le pèlerinage différemment, en se mettant au service de personnes qui, sans elles, ne pourraient pas venir au pèlerinage, parce qu'elles sont dépendantes, malades. Ces malades participent ainsi à tout, comme s'ils étaient des pèlerins lambda, en bonne santé. J'oserais même dire que ces pèlerins dits malades ou en situation de handicap vivent un pèlerinage beaucoup plus intense que les pèlerins lambda ».



En amont, de ce pèlerinage, le 20 septembre, les bénévoles du Pèlerinage du Rosaire Région Corse se sont retrouvés à Corte pour une journée placée sous le signe de la foi, du partage et de la préparation avec l’archiprêtre Christophe Boccheciampe, curé de Corte, le Père Antoine-Marie, aumônier régional PACA du Rosaire et l’abbé Don Yann Orsini de Porto Vecchio. Hospitalières, brancardiers, choristes et responsables y ont travaillé afin de préparer au mieux ce pèlerinage avec également une petite formation distillée par un infirmier.



Ce lundi, c’est donc le grand départ. « Notre région affrète deux avions, un au départ d'Ajaccio et un au départ de Bastia avec un total de presque 400 personnes dont 60 bénévoles, mais il faut savoir que des Corses partent également par leurs propres pour nous rejoindre à Lourdes et participer avec nous aux différentes manifestations », précise Antonia Casanova. « Le programme est très très chargé avec dès lundi une messe à l’hémicycle Ste Bernadette. Parmi les points forts : des messes dans la grotte, un chemin de croix, une messe d'ouverture le mercredi avec les 22 autres régions, des processions des conférences, des veilles des témoignages, des séances de piscine. Les journées sont bien remplies », dévoile-t-elle.



Feront notamment partie du pèlerinage le Cardinal Bustillo, l’abbé Constant, vicaire général de Corse, le père Georges Nicoli, curé de Notre Dame de Lourdes à Bastia, une dizaine de prêtres en tout, et des diacres. Le thème du rosaire sera cette année : « Réjouissez-vous ! », en déclinaison avec l'appel à la Vierge Marie et le « Je vous salue Marie ».



Mais qu’attend -t-on de Lourdes, des miracles ? « Certains attendent la grâce, l’acceptation de la maladie », répond Antonia Casanova. « Ils reviennent tous avec quelque chose qui les booste, des réponses à leurs questions, à leur souffrance. Moi ce que je retiens avant tout de Lourdes c’est le regard des autres. Quand vous rencontrez quelqu'un en proie à un handicap, à une malformation, vous avez tendance à fermer les yeux et à tourner le regard. Eh bien moi mon regard ne s'est jamais détourné. Ces personnes-là appellent mon regard. Depuis mon 1er pèlerinage je ne vois plus du tout la maladie de la même façon. Il n'y a plus de fauteuil, plus de bras cassés, plus de visages déformés ».



Autre cheville ouvrière du Rosaire corse, Céline Salvarelli, témoigne aussi. « Nous ne partons pas tous pour la même raison à Lourdes. Pierre a préparé son chapelet et son carnet de prénoms. Madeleine pense déjà au moment où elle retrouvera la Grotte. Camille regarde sa tenue d’hospitalière et se demande encore si elle sera à la hauteur. Antoine vérifie les derniers préparatifs et pense déjà aux personnes qu’il accompagnera. Emma a glissé son petit papier rempli de prénoms dans ses affaires. Ce sont cinq personnes, cinq générations, cinq histoires différentes. Et pourtant ce lundi leurs chemins prendront la même direction : Lourdes. Certains partent pour prier, d’autres pour servir, certains pour remercier. D’autres encore avec une question, une inquiétude ou une souffrance qu’ils n’arrivent même pas à mettre en mots. Mais pendant quelques jours, nous formerons tous un seul pèlerinage : Le Pèlerinage du Rosaire. Et derrière chacun de nos pèlerins, il y aura aussi toutes les personnes restées en Corse que nous emporterons dans nos prières ».

