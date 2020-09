Première séance de l’"Alba" nouveau : Corte retrouve son cinéma le 16 septembre

Le 16 septembre, c'est sous la nouvelle direction de Didier et Julie Lenoir que le seul cinéma de Corte, l'Alba, accueillera à nouveau du public. Le père et sa fille tous deux passionnés du grand écran n'ont pas hésité à sauter sur l'occasion lorsqu'ils ont appris que le cinéma était en vente. Il faut dire que Didier est bien placé pour reprendre cette affaire puisqu'il s'est occupé du cinéma de Furiani pendant 40 ans.Grâce à cette grande expérience dans le domaine, père et fille entendent moderniser ce cinéma qui ne proposait qu'une séance par jour et qui n'ouvrait pas le dimanche ni le samedi après-midi. "A présent, nous accueillerons les spectateurs 7 jours sur 7 et diffuserons 4 séances par jour. Cela nous permettra de mettre à l'affiche une programmation beaucoup plus vaste.", explique Didier Lenoir.Le passionné de "Art et Essai", proposera un film de ce type chaque jour. Il entend d'ailleurs s'associer avec le cinéma le Studio à Bastia pour diffuser des films de leurs différents festivals. "Cela serait bien que les étudiants puissent voir des films espagnols, britanniques ou encore italiens.", reprend-il.Manga, dessins animés pour les scolaires, films d'horreurs, comédies... Didier l'assure : "il y en aura pour tous les goûts".Au niveau de l'équipement de projection, la famille Lenoir n'a rien eu à changer dans les deux salles de 154 et 78 places. Cependant, elle a créé un site internet où l’on peut réserver les places à l'avance. Des abonnements pour les étudiants seront également proposés à des tarifs préférentiels. "Avec l'Université de Corse tout près, l'idée c'est de faire profiter au maximum du cinéma à tous les jeunes.", souligne le nouveau propriétaire des lieux.Ainsi, les Pass cultura, cinéchèques, cinéday seront acceptés.Dans l'année, Didier Lenoir et sa fille aimeraient ouvrir la régie théâtre qui se trouve dans le cinéma, pour pouvoir y jouer des pièces ou inviter des chanteurs locaux. Si le Coronavirus a fait fermer pendant plusieurs mois les salles obscures, Didier Lenoir ne manque pas d'enthousiasme : " à la rentrée tout le monde reviendra."