Praticalingua ghjunghje in Aiacciu... in furia !

Corte, Cap Corse, Balagne, Plaine orientale, Porto-Vecchio, Bastia… Pendant des années, l’association Praticalingua a essaimé partout, ou presque. Partout, sauf à Ajaccio. Une anomalie, presque un paradoxe : la capitale régionale était la seule à ne pas disposer d’une antenne dédiée à l’apprentissage immersif de la langue corse.



Cette situation est sur le point de changer. Sous l’impulsion de Maria-Francesca Canavelli, une jeune Ajaccienne revenue au pays après des études à Paris, la création d’une antenne locale est désormais bien engagée. « Quand j’ai constaté qu’il n’y en avait pas à Ajaccio, je me suis dit : Parchì micca ? », confie-t-elle. Convaincue de l’importance de pratiquer quotidiennement la langue pour la maintenir vivante, elle prend alors contact avec Lisandru De Zerbi, fondateur de Praticalingua, pour lancer le projet.



Une première soirée qui dépasse toutes les attentes



Pour financer cette future implantation, l’équipe locale organise plusieurs soirées de soutien. La première s’est tenue lundi 10 novembre au Café de Flore, en partenariat avec Ricordi di Petru-Pà. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement a dépassé toutes les prévisions. « On savait qu’il y allait avoir du monde, mais pas autant ! » s’étonne encore la dynamique présidente-fondatrice de l'antenne ajaccienne. Près de 500 personnes ont répondu présentes, remplissant le Café de Flore dans une ambiance chaleureuse, conviviale et résolument nustrale. Entre chants, échanges in lingua materna et moments de partage, la soirée a pris des allures de véritable célébration populaire. Le Café de Flore a même reversé l’intégralité des recettes de l’événement à l’association, un geste salué par l’équipe organisatrice. « Ce succès nous donne une énergie incroyable. On va multiplier les soirées pour boucler notre budget le plus vite possible », assure la responsable ajaccienne.