Praticalingua ghjunghje in Aiacciu... in furia !

Corte, Cap Corse, Balagne, Plaine orientale, Porto-Vecchio, Bastia… Pendant des années, l’association Praticalingua a essaimé partout, ou presque. Partout, sauf à Ajaccio. Une anomalie, presque un paradoxe : la capitale régionale était la seule à ne pas disposer d’une antenne dédiée à l’apprentissage immersif de la langue corse.
Cette situation est sur le point de changer. Sous l’impulsion de Maria-Francesca Canavelli, une jeune Ajaccienne revenue au pays après des études à Paris, la création d’une antenne locale est désormais bien engagée. « Quand j’ai constaté qu’il n’y en avait pas à Ajaccio, je me suis dit : Parchì micca ? », confie-t-elle. Convaincue de l’importance de pratiquer quotidiennement la langue pour la maintenir vivante, elle prend alors contact avec Lisandru De Zerbi, fondateur de Praticalingua, pour lancer le projet.
Une première soirée qui dépasse toutes les attentes
Cette situation est sur le point de changer. Sous l’impulsion de Maria-Francesca Canavelli, une jeune Ajaccienne revenue au pays après des études à Paris, la création d’une antenne locale est désormais bien engagée. « Quand j’ai constaté qu’il n’y en avait pas à Ajaccio, je me suis dit : Parchì micca ? », confie-t-elle. Convaincue de l’importance de pratiquer quotidiennement la langue pour la maintenir vivante, elle prend alors contact avec Lisandru De Zerbi, fondateur de Praticalingua, pour lancer le projet.
Une première soirée qui dépasse toutes les attentes
Pour financer cette future implantation, l’équipe locale organise plusieurs soirées de soutien. La première s’est tenue lundi 10 novembre au Café de Flore, en partenariat avec Ricordi di Petru-Pà. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement a dépassé toutes les prévisions. « On savait qu’il y allait avoir du monde, mais pas autant ! » s’étonne encore la dynamique présidente-fondatrice de l'antenne ajaccienne. Près de 500 personnes ont répondu présentes, remplissant le Café de Flore dans une ambiance chaleureuse, conviviale et résolument nustrale. Entre chants, échanges in lingua materna et moments de partage, la soirée a pris des allures de véritable célébration populaire. Le Café de Flore a même reversé l’intégralité des recettes de l’événement à l’association, un geste salué par l’équipe organisatrice. « Ce succès nous donne une énergie incroyable. On va multiplier les soirées pour boucler notre budget le plus vite possible », assure la responsable ajaccienne.
Un futur lieu immersif au cœur d’Ajaccio
Car Praticalingua Ajacciu ne sera pas seulement une antenne : ce sera un lieu de vie, un espace chaleureux où la langue corse sera pratiquée naturellement, quotidiennement. L’équipe recherche actuellement un local en plein centre-ville afin d'offrir des abonnements mensuels, des séances pédagogiques adaptées à tous les niveaux, mais aussi un espace ouvert toute la journée, où l’on pourra stà inseme, échanger, travailler, prendre un café… en langue corse. « La langue doit vivre dans un lieu où l’on se retrouve, où l’on partage nos valeurs et notre culture. C’est un besoin constant », rappelle Maria-Francesca Canavelli.
Si le budget est bouclé, comme espéré, dans les prochains mois, l’ouverture est prévue pour le début de l’année 2026. Une arrivée qui comblera un vide et suscite un vif enthousiasme au sein de la population ajaccienne, prête à embrasser pleinement cette nouvelle maison de la langue corse. Avec son logo reconnaissable — une bouche stylisée tirant la langue en vert — Praticalingua Ajacciu s’apprête à devenir un nouveau repère culturel, social et linguistique dans la ville. La langue corse gagne une nouvelle maison. Ajaccio, enfin, gagne la sienne.
Car Praticalingua Ajacciu ne sera pas seulement une antenne : ce sera un lieu de vie, un espace chaleureux où la langue corse sera pratiquée naturellement, quotidiennement. L’équipe recherche actuellement un local en plein centre-ville afin d'offrir des abonnements mensuels, des séances pédagogiques adaptées à tous les niveaux, mais aussi un espace ouvert toute la journée, où l’on pourra stà inseme, échanger, travailler, prendre un café… en langue corse. « La langue doit vivre dans un lieu où l’on se retrouve, où l’on partage nos valeurs et notre culture. C’est un besoin constant », rappelle Maria-Francesca Canavelli.
Si le budget est bouclé, comme espéré, dans les prochains mois, l’ouverture est prévue pour le début de l’année 2026. Une arrivée qui comblera un vide et suscite un vif enthousiasme au sein de la population ajaccienne, prête à embrasser pleinement cette nouvelle maison de la langue corse. Avec son logo reconnaissable — une bouche stylisée tirant la langue en vert — Praticalingua Ajacciu s’apprête à devenir un nouveau repère culturel, social et linguistique dans la ville. La langue corse gagne une nouvelle maison. Ajaccio, enfin, gagne la sienne.
-
La tradition de la fête du Christ Roi a bien été respectée à Folelli
-
Le “Mega Serena” étoffe la flotte de Corsica Ferries
-
National 3 - Le Gazélec Ajaccio obtient gain de cause sur tapis vert face à la réserve de Reims
-
Rétro Club Automobile Ajaccien : après Porticcio, la place Foch
-
Football Grand Sud - Sept impair et passe pour la SVARR