Pozzo Brandu, théâtre de la 8e édition de Ballà Boum

Ballà boum est un évènement un peu singulier, à la croisée entre un festival et un bal, né à l’orée du 21e siècle par une poignée de passionnée de musique et de danse. « C’est à cette époque que nous avons connu nos premiers émois de fête, dans les bals et dans les boîtes de nuit à ciel ouvert » explique Anaïs Monnet, cofondatrice du festival avec François Dagregorio. « Plus tard, des festivals comme Calvi on the Rocks ont pris le relai et diffusé leur vision géniale et leur état d’esprit sur l’île. C’est tout ça qui a construit notre imaginaire et nous a mené à fonder Ballà Boum. Notre philosophie est de permettre au public insulaire de découvrir des artistes en développement ou au contraire de renommées internationales dans un contexte plus humain, loin des grandes scènes et des manifestations sans âme, et réunir en l’espace d’un week-end les amateurs de musique venant de toute la Corse mais aussi d’ailleurs ».
Un festival non figé, qui bouge, qui évolue au fil des années. Après 5 éditions au théâtre de verdure de Patrimonio, la 1ère en 2016, Ballà Boum s’est déplacé dans le Cap Corse, à Pozzo Brando, d’où sont originaires ses créateurs. « Nous avions trouvé une très belle formule à Patrimonio et le succès était au rendez-vous » souligne Anaïs, « On aurait pu s’agrandir mais on a préféré rester sur nos valeurs, basées notamment sur le circuit court, favoriser et mettre en avant les acteurs de la région tels vignerons, producteurs, restaurateurs, commerçants, valoriser les produits, les savoir-faire. Les gens qui viennent veulent, outre la musique, de la qualité dans leurs verres et dans leurs assiettes. On est aussi passé du mois d’août au mois de juin car les mois d’été sont trop chargés en festivals. On a peut-être perdu le public des vacanciers, mais le noyau local a suivi et d’autres sont venus. Le principe est simple : inviter les gens à danser sur de la musique électro même si parfois on peut s’en écarter selon nos coups de cœur ».
Si l’an passé le festival n’a pu être organisé pour des raisons personnelles aux organisateurs (ni pendant les années COVID) pour ses dix ans, l’équipe tente une nouvelle formule avec moins d’artistes mais plus de DJ’s pour laisser plus de place à la fête et à la danse, une manifestation qui se veut aussi intime, familiale. « Et le public apprécie cela » glisse Anaïs. « Certes on a moins de rentrées, le budget est en équilibre sur un fil mais nous sommes des artisans, une trentaine de bénévoles, des amis avec chacun ses compétences ».
Pour cette 8e édition, à travers l’affiche de la manifestation, signée Eliott Grunewald, un hommage à l’artiste Dominique Degli Esposti, peintre, photographe, metteur en scène décédé en 2024.
« Pour nous, c’est hautement symbolique quand on sait à quel point son travail a été associé à la fête. A la fête et à l’amitié. A la croisée des pratiques dites d’arts plastiques et du spectacle vivant, il a, tout au long de sa vie, mis son art de la mise en scène et sa sensibilité esthétique au service de démarches créatives et participatives. A la jonction entre les mondes du cinéma, de la musique, du théâtre, de la photographie et de l’art contemporain, il a investi l’espace public et orchestré des évènements pour lesquels il a déployé les trésors de son imagination, fertile et énigmatique. Il a vraiment marqué la vie culturelle insulaire ».
Un festival non figé, qui bouge, qui évolue au fil des années. Après 5 éditions au théâtre de verdure de Patrimonio, la 1ère en 2016, Ballà Boum s’est déplacé dans le Cap Corse, à Pozzo Brando, d’où sont originaires ses créateurs. « Nous avions trouvé une très belle formule à Patrimonio et le succès était au rendez-vous » souligne Anaïs, « On aurait pu s’agrandir mais on a préféré rester sur nos valeurs, basées notamment sur le circuit court, favoriser et mettre en avant les acteurs de la région tels vignerons, producteurs, restaurateurs, commerçants, valoriser les produits, les savoir-faire. Les gens qui viennent veulent, outre la musique, de la qualité dans leurs verres et dans leurs assiettes. On est aussi passé du mois d’août au mois de juin car les mois d’été sont trop chargés en festivals. On a peut-être perdu le public des vacanciers, mais le noyau local a suivi et d’autres sont venus. Le principe est simple : inviter les gens à danser sur de la musique électro même si parfois on peut s’en écarter selon nos coups de cœur ».
Si l’an passé le festival n’a pu être organisé pour des raisons personnelles aux organisateurs (ni pendant les années COVID) pour ses dix ans, l’équipe tente une nouvelle formule avec moins d’artistes mais plus de DJ’s pour laisser plus de place à la fête et à la danse, une manifestation qui se veut aussi intime, familiale. « Et le public apprécie cela » glisse Anaïs. « Certes on a moins de rentrées, le budget est en équilibre sur un fil mais nous sommes des artisans, une trentaine de bénévoles, des amis avec chacun ses compétences ».
Pour cette 8e édition, à travers l’affiche de la manifestation, signée Eliott Grunewald, un hommage à l’artiste Dominique Degli Esposti, peintre, photographe, metteur en scène décédé en 2024.
« Pour nous, c’est hautement symbolique quand on sait à quel point son travail a été associé à la fête. A la fête et à l’amitié. A la croisée des pratiques dites d’arts plastiques et du spectacle vivant, il a, tout au long de sa vie, mis son art de la mise en scène et sa sensibilité esthétique au service de démarches créatives et participatives. A la jonction entre les mondes du cinéma, de la musique, du théâtre, de la photographie et de l’art contemporain, il a investi l’espace public et orchestré des évènements pour lesquels il a déployé les trésors de son imagination, fertile et énigmatique. Il a vraiment marqué la vie culturelle insulaire ».
Les artistes
Forever Pavot
Il sera sur la place de Pozzo avec son nouveau complice, Melchior, son robot alter-ego, dans une formule trio basse / batterie / clavier chant. Forever Pavot empile les millefeuilles sonores, déroule des mélodies bizarroïdes et surréalistes pour mieux embarquer le public dans son univers facétieux.
Ryan Elliott
Depuis vingt ans, Ryan Elliott jette des ponts entre les cultures musicales de Détroit, dont il est originaire, et Berlin, où il s’est installé en 2009 pour se consacrer pleinement à la musique. Sa réputation de créateur de set méticuleux et d’une intuition sans limite lui a ouvert la porte des clubs les plus pointus.
C.A.R
C.A.R est l’acronyme de Chloé Raunet, une artiste franco-canadienne installée à Londres, ex-chanteuse du groupe Battant, résidente de NTS Radio. Passionnée par les aspects les plus insolites de la musique électronique, elle propose un projet musical énigmatique mêlant électronique entraînante, énergie brute du post-punk et touches de pop.
Roman Flügel
Il est presque impossible d’évoquer la musique électronique contemporaine en Allemagne sans mentionner Roman Flügel. Il est décrit comme un caméléon à la palette infinie, redéfinissant les contours de la house et de la techno européennes, tout en marquant les esprits avec ses propres productions au sein du projet Alter Ego. En tant que DJ, Roman Flügel est un véritable cartographe sonore qui honore la musique. Au-delà de ses propres morceaux, il reste un remixeur prolifique très sollicité. Pour Roman Flügel, la performance reste un dialogue instinctif avec le dancefloor, guidé par le besoin viscéral de ne jamais se limiter et de toujours surprendre.
Le programme
Place de l'église San Bartulumeu
Vendredi 12 juin
19h00/21h30 : Première partie : dj’s locaux
21h30/23h00 : Forever Pavot (live)
23h00/02h00 : Ryan Elliott (dj set)
Samedi 13 juin
19h00/21h30 : Première partie : dj’s locaux
21h30/23h00 : C.A.R (live)
23h00/02h00 : Roman Flügel (dj set)
Billetterie : Ici
Forever Pavot
Il sera sur la place de Pozzo avec son nouveau complice, Melchior, son robot alter-ego, dans une formule trio basse / batterie / clavier chant. Forever Pavot empile les millefeuilles sonores, déroule des mélodies bizarroïdes et surréalistes pour mieux embarquer le public dans son univers facétieux.
Ryan Elliott
Depuis vingt ans, Ryan Elliott jette des ponts entre les cultures musicales de Détroit, dont il est originaire, et Berlin, où il s’est installé en 2009 pour se consacrer pleinement à la musique. Sa réputation de créateur de set méticuleux et d’une intuition sans limite lui a ouvert la porte des clubs les plus pointus.
C.A.R
C.A.R est l’acronyme de Chloé Raunet, une artiste franco-canadienne installée à Londres, ex-chanteuse du groupe Battant, résidente de NTS Radio. Passionnée par les aspects les plus insolites de la musique électronique, elle propose un projet musical énigmatique mêlant électronique entraînante, énergie brute du post-punk et touches de pop.
Roman Flügel
Il est presque impossible d’évoquer la musique électronique contemporaine en Allemagne sans mentionner Roman Flügel. Il est décrit comme un caméléon à la palette infinie, redéfinissant les contours de la house et de la techno européennes, tout en marquant les esprits avec ses propres productions au sein du projet Alter Ego. En tant que DJ, Roman Flügel est un véritable cartographe sonore qui honore la musique. Au-delà de ses propres morceaux, il reste un remixeur prolifique très sollicité. Pour Roman Flügel, la performance reste un dialogue instinctif avec le dancefloor, guidé par le besoin viscéral de ne jamais se limiter et de toujours surprendre.
Le programme
Place de l'église San Bartulumeu
Vendredi 12 juin
19h00/21h30 : Première partie : dj’s locaux
21h30/23h00 : Forever Pavot (live)
23h00/02h00 : Ryan Elliott (dj set)
Samedi 13 juin
19h00/21h30 : Première partie : dj’s locaux
21h30/23h00 : C.A.R (live)
23h00/02h00 : Roman Flügel (dj set)
Billetterie : Ici
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