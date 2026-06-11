FC Toga organise un tournoi de foot en marchant le 13 juin au stade Henri-Zuccarelli

Le foot en marchant, c'est du football avec une règle principale : l'interdiction de courir. Au-delà de ça, le format est allégé par rapport au football traditionnel. Les équipes sont composées de 6 joueurs maximum sur le terrain, avec des matchs de 10 à 15 minutes selon le public et les conditions. "Après, il n'y a pas de grosses règles spécifiques mis à part sur le temps et sur le nombre de joueurs", résume l'organisateur.