FC Toga organise un tournoi de foot en marchant le 13 juin au stade Henri-Zuccarelli

Le foot en marchant, c'est du football avec une règle principale : l'interdiction de courir. Au-delà de ça, le format est allégé par rapport au football traditionnel. Les équipes sont composées de 6 joueurs maximum sur le terrain, avec des matchs de 10 à 15 minutes selon le public et les conditions. "Après, il n'y a pas de grosses règles spécifiques mis à part sur le temps et sur le nombre de joueurs", résume l'organisateur.
Le déroulé de la journée
Le tournoi débutera à 9h avec un discours de présentation, suivi directement des matchs organisés sous forme de phase de poules. La journée se terminera autour d'un repas de l'amitié, avec une fin prévue vers midi. Cinq équipes de 8 joueurs pourront s'inscrire, avec 6 joueurs sur le terrain et 2 remplaçants. L'événement est réservé aux hommes, sans limite d'âge maximale, avec un minimum autour de 10 à 15 ans.
Une discipline en développement en Corse
En Corse, le foot en marchant connaît un véritable engouement, avec plus de 200 pratiquants réguliers selon Enzo Cardi-Ceccarini, que ce soit en Haute-Corse ou en Corse du Sud. "Il y a beaucoup d'associations qui font du foot en marchant et ça se développe beaucoup en Corse."
Comment s'inscrire
L'entrée est libre et gratuite pour les spectateurs. Pour les équipes souhaitant participer, les inscriptions se font via le numéro de téléphone ou le mail dédiés à l'événement : 06 65 90 96 31 / enzocardiceccarini2b@gmail.com.
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