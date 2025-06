Pourquoi une alerte FR-Alert a-t-elle été envoyée ce jeudi à Ajaccio ?

Si vous étiez à proximité du Ricanto ce jeudi matin, un message sonore a peut-être retenti sur votre téléphone portable. Il provenait du système FR-Alert, activé dans le cadre d’un exercice de sécurité civile piloté par la préfecture de Corse-du-Sud. Ce test, mené autour du site Antargaz à Ajaccio, visait à simuler une situation d’urgence industrielle et à coordonner l’ensemble des acteurs concernés : forces de l’ordre, secours, services de l’État et exploitants du site.



Ces exercices sont organisés régulièrement pour améliorer les réflexes collectifs et les protocoles d’intervention. Le message portait clairement la mention “EXERCICE” afin d’éviter tout malentendu.



Aucune réaction n’était attendue de la part des habitants.