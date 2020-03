Pourquoi le mariage a t-il encore la côte en Corse ?

Il est vrai que le mariage à reculé depuis les années 70 mais en Corse il n’est pas du tout « has been ». Selon l'INSEE dans la dernière décennie le nombre des unions "pour la vie" a en effet progressé contrairement à la tendeuse nationale qui voit un recul du chiffre.

En 2017, 1 245 mariages ont été célébrés sur l'ile - révèle la publication de l'INSEE. C’est sur la dernière décennie, le nombre d’unions le plus élevé qu’a connu l’île soit 11 % de plus qu’en 2007. Rapporté à la population, cela correspond à 3,7 mariages pour 1 000 habitants.



C’est la première fois que le taux de nuptialité régional est supérieur à la moyenne métropolitaine.

En effet, au niveau national, la tendance est inverse, le mariage recule de 14 % en 10 ans. Et le taux de nuptialité diminue de près d’un point, passant de 4,3 mariages pour 1 000 habitants à 3,5.





Majoritairement des premiers mariages

Dans la région, 65 % des unions sont célébrées entre deux personnes pour lesquelles c’est le premier mariage (contre 72 % en France).

Ainsi, dans 35 % des unions insulaires de l’année 2017, au moins l’un des deux conjoints a déjà été marié, soit sept points de plus qu’en France.





Des mariages toujours plus tardifs

En 2017, sur l’île, les hommes ont en moyenne 40,9 ans au moment du mariage et les femmes 37,2 ans. En France, le mariage est plus précoce, 38 ans pour les hommes et 35,4 pour les femmes.

Sur la décennie, l’âge de la nuptialité a reculé en Corse de plus de 3 ans pour les hommes comme pour les femmes. Mais cet accroissement de l’âge des mariés a été plus fort dans la région qu’en moyenne nationale où il augmente seulement de 2 ans sur la dernière décennie. Ainsi, l’écart d’âge entre île et continent s’accroît.





Des divorces en baisse

Comme au niveau national, le nombre de divorces en Corse est en constante diminution sur la dernière décennie. En 2017, 371 jugements de divorce ont été prononcés soit une chute de 43 % contre 33 % en France. Les couples qui divorcent en 2017 sont mariés en moyenne depuis près de 14 ans et 54 % d’entre eux ont des enfants mineurs. La moitié des femmes ont moins de 45 ans lors de la séparation, contre un tiers des hommes.



Une faible concurrence du Pacs sur l’île





Très peu d’unions entre personnes de même sexe Les unions entre personnes de même sexe sont encore moins fréquentes sur l’île qu’au niveau national. Elles représentent 2,9 % de l’ensemble des mariages en Corse en 2017 (3,1 % en France) et 1,4 % des Pacs de 2016 (3,7 % en France). En 2016, 590 Pactes Civils de solidarité ont été conclus en Corse, 3 fois plus qu’il y a 10 ans. Bien qu’en constante évolution depuis 2006, cette forme d’union reste minoritaire sur l’île. Les Pacs y représentent 34 % des unions (mariages et Pacs) contre 45 % au niveau national.

Alors, pourquoi, selon vous, le mariage a t-il encore la côte en Corse ?