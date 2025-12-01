Pour contenir le surtourisme, la Corse peut-elle s'inspirer de ce qui se fait ailleurs ?

Et en Nouvelle-Zélande ?



Enfin, Cameron Hayes, marketing manager à l’office du tourisme de Nouvelle-Zélande, n’a certes pas fait le déplacement jusqu’à Portivechju, mais il a envoyé une vidéo dans laquelle il a présenté le dispositif Tiaki, mis en place en 2018 dans son pays. Soit une série de recommandations et de bons comportements à adopter une fois sur place, et ce, en matière de protection de l’environnement, de recyclage des déchets ou de respect de la culture locale. Une campagne de communication et de sensibilisation qui s’affiche dans les lieux susceptibles d’être fréquentés par les touristes.



Des politiques variées, parfois radicalement différentes, qui ont toutes pour objectif d’endiguer les effets néfastes de la surfréquentation touristique. En Corse, le principal problème engendré par le surtourisme est connu : « La pression touristique est telle que les habitants ont du mal à se loger », a rappelé Virginie Picon Lefebvre, architecte urbaniste et professeure à l’ENSA de Paris Belleville. « La Corse a échappé aux vagues d’urbanisation sur ses côtes, contrairement aux Baléares ou à Chypre, a souligné de son côté Rémy Knafou, un professeur de géographie qui enseigne à la Sorbonne. Le "toujours plus" est déraisonnable. Il faut se tourner vers un nouvel équilibre en renonçant à ce qui a été jusqu’à présent le moteur du système : la croissance immobilière et l’artificialisation des sols. » D’un point de vue relationnel, Virginie Picon Lefebvre suggère « d’inventer des lieux de rencontre, où les gens se parleront au lieu de rester dans leurs villas ».