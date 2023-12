Porto-Vecchio : Christophe Pollet et Jean-Christophe Albert remportent le concours de belote contrée

La première partie de ce concours, qui regroupait les passionnés insulaires ainsi que des équipes venues de la façade méditerranéenne, était consacrée à la phase de poules. A l’issue de cette dernière on entrait dans la série des parties à élimination directe à compter des 32es de finale. Pour les duos qui n’avaient pas franchi cette première étape, il était possible de se « refaire » en prenant part à la consolante qui débutait à 14 heures.



Dans le cadre du concours principal, les demi-finales mettaient aux prises, les joueurs de la Plaine Orientale François Laplace et Alain Leschi, les Bastiais Dumé Franchi- Anthony Dolesi, et Christophe Pollet-Jean-Christophe Albert, ainsique Fabien Franchi et Benjamin Fruitet. La finale qui s’est jouée dans la nuit de samedi à dimanche a vu la victoire de Christophe Pollet et Jean-Christophe Albert sur Dumé Franchi et Anthony Dolesi.



Quant au concours de la consolante, il est revenu Nicolas Ogoudjian, déjà primé l’année dernière qui était associé pour cette édition à Charly Puchol qui a pris le meilleur lors de la partie. Ce duo s’est imposé en finale face aux Morianai Pierre-Antoine Vaillant et Thomas Aine. Au terme de ce concours l’Associu A Ghjucata tenait à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette édition 2023 et donne rendez-vous pour la version 2024