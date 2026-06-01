Porto-Vecchio - Ce samedi, l’art prend racine au jardin de L’Alma Salvatica

Quand la culture s'expose en pleine nature, c'est Arti è Cultura dans le jardin de L'Alma Salvatica à Porto-Vecchio. PHOTO L'ALMA SALVATICA
C’est bientôt le bac, alors on vous sert de bon coeur un petit sujet philo : quelle est la différence entre nature et culture ? Pas la peine de convoquer Aristote ou Rousseau, on s’en tiendra à la définition de L’Alma Salvatica, qui a décidé le temps d’une journée d’exposition de mettre nature et culture sur le même plan, partageant le même environnement, à savoir le jardin de l’association porto-vecchiaise.
Loin du béton des salles d’exposition, l’audacieux rendez-vous imaginé par L’Alma Salvatica souhaite faire sortir l’art des murs pour mieux le faire communier avec la nature. Au cœur du jardin, dix artistes corses investiront les lieux avec des créations inspirées du vivant, dans une démarche où la nature n’est pas seulement un décor, mais une véritable source d’inspiration. « L’objectif de notre association, c’est de sensibiliser les gens à la flore et à l’environnement. Mais l’art, c’est un merveilleux canal pour toucher encore plus de gens, de manière détournée », explique Stevana Careddu, la directrice de L’Alma Salvatica qui a pensé le concept : « Quand on va voir une exposition dans un musée, on est sur des murs blancs. Là, il pourra y avoir des branches, des fleurs, des herbes, qui pourront ajouter ou enlever quelque chose au message de l’artiste. »
Journée d'échange et de partage
Peinture, sculpture, photographie, travail du papier végétal ou encore tissage de matériaux naturels composeront un parcours artistique à ciel ouvert (s’il ne pleut pas, bien sûr !). Les visiteurs pourront ainsi découvrir les univers de Françoise Tominaro (T’Cesca), François Giovangigli, Ange Terramorsi (Mémoire de pierres), Nathalie Shorter Padovani, Kevin Naud (777 Studio Créations), Julia Perfettini, Anne Solen Gourdon (Symbiose), Alexandra Corkish (Oddies Attelu), Patrice Renard et Emeline Lavocat (Atelier Phototype). « Certains artistes ont exposé pour la première fois à l’Alma Salvatica, souligne Stevana Careddu. Et on en a qui refusent d’exposer ailleurs, tant ça leur plaît d’exposer leurs œuvres en pleine nature. »
Tout au long de la journée, les artistes seront présents pour échanger avec le public et partager leur démarche créative. Une proximité qui constitue l’une des marques de fabrique d’Arti è Cultura di Corsica, conçu comme un espace de rencontre entre les créateurs et les visiteurs. À travers cette nouvelle édition, L’Alma Salvatica confirme sa volonté de valoriser les talents insulaires et de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Très dynamique, l’association porto-vecchiaise propose également chaque mois, en saison, un mercateddu paesanu è artisgianu, et s’implique dans la préservation des espèces végétales en Corse.
Arti è Cultura di Corsica, ce samedi 6 juin au Jardin de L’Alma Salvatica à Porto-Vecchio. Entrée libre.
9h30 – 11h30 : balade thématique « Agir pour l’environnement au jardin » ;
11h – 18h : exposition en pleine nature et rencontres avec les artistes ;
12h : restauration sur place ;
13h30 et 15h15 : atelier papier artisanal avec Anne Solen Gourdon.
Loin du béton des salles d’exposition, l’audacieux rendez-vous imaginé par L’Alma Salvatica souhaite faire sortir l’art des murs pour mieux le faire communier avec la nature. Au cœur du jardin, dix artistes corses investiront les lieux avec des créations inspirées du vivant, dans une démarche où la nature n’est pas seulement un décor, mais une véritable source d’inspiration. « L’objectif de notre association, c’est de sensibiliser les gens à la flore et à l’environnement. Mais l’art, c’est un merveilleux canal pour toucher encore plus de gens, de manière détournée », explique Stevana Careddu, la directrice de L’Alma Salvatica qui a pensé le concept : « Quand on va voir une exposition dans un musée, on est sur des murs blancs. Là, il pourra y avoir des branches, des fleurs, des herbes, qui pourront ajouter ou enlever quelque chose au message de l’artiste. »
Journée d'échange et de partage
Peinture, sculpture, photographie, travail du papier végétal ou encore tissage de matériaux naturels composeront un parcours artistique à ciel ouvert (s’il ne pleut pas, bien sûr !). Les visiteurs pourront ainsi découvrir les univers de Françoise Tominaro (T’Cesca), François Giovangigli, Ange Terramorsi (Mémoire de pierres), Nathalie Shorter Padovani, Kevin Naud (777 Studio Créations), Julia Perfettini, Anne Solen Gourdon (Symbiose), Alexandra Corkish (Oddies Attelu), Patrice Renard et Emeline Lavocat (Atelier Phototype). « Certains artistes ont exposé pour la première fois à l’Alma Salvatica, souligne Stevana Careddu. Et on en a qui refusent d’exposer ailleurs, tant ça leur plaît d’exposer leurs œuvres en pleine nature. »
Tout au long de la journée, les artistes seront présents pour échanger avec le public et partager leur démarche créative. Une proximité qui constitue l’une des marques de fabrique d’Arti è Cultura di Corsica, conçu comme un espace de rencontre entre les créateurs et les visiteurs. À travers cette nouvelle édition, L’Alma Salvatica confirme sa volonté de valoriser les talents insulaires et de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Très dynamique, l’association porto-vecchiaise propose également chaque mois, en saison, un mercateddu paesanu è artisgianu, et s’implique dans la préservation des espèces végétales en Corse.
Arti è Cultura di Corsica, ce samedi 6 juin au Jardin de L’Alma Salvatica à Porto-Vecchio. Entrée libre.
9h30 – 11h30 : balade thématique « Agir pour l’environnement au jardin » ;
11h – 18h : exposition en pleine nature et rencontres avec les artistes ;
12h : restauration sur place ;
13h30 et 15h15 : atelier papier artisanal avec Anne Solen Gourdon.