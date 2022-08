Portivechju : la séance de dédicaces de Pierre-Paul Calendini a été un succès

Cet ouvrage autobiographique retrace le parcours de vie de l'auteur entre Aix-en-Provence, où il a oeuvré en tant de Conseiller Principal d'Education au Collège Saint-Joseph, et la Corse.



Entre Provence et Corse, "Un berger corse en mission auprès des jeunes d'Aix-en-Provence" met, aussi, en lumière trente ans de vie associative dans la Cité du Roi René et ce retour dans les limites insulaires empreint d'une grande sensibilité.



Le maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini était d'ailleurs présent hier au Verbe du Soleil pour cette séance de dédicace qui a connu un évident succès dans la Cité du Sel.



Ce mardi Pierre-Paul Calendini fera escale, à partir de 17h30, à la librairie La Marge à Ajaccio pour une nouvelle séance de dédicace.