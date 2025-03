Portivechju en fête : le carnaval revient ce samedi

Costumes flamboyants, musiques entraînantes et rires d’enfants : le Carnaval di Portivechju s’apprête à transformer la cité du sel en un immense théâtre à ciel ouvert. Organisée par l’Associu I Baroni, cette 9ᵉ édition promet une journée placée sous le signe de la fête et de la créativité.



Un programme haut en couleur

Dès 14h, les premiers éclats de fête résonneront sur le parking des Douanes, où chars et ensembles se mettront en place. À 14h30, le grand corso carnavalesque s’élancera dans les rues, emmené par les compagnies Archibald Carmantran et Dinamo Théâtre, spécialistes des spectacles de rue burlesques et décalés. Les chars, accompagnés d’une foule déguisée, défileront dans une explosion de couleurs et de bonne humeur.

À 16h, direction la Place de la République pour la présentation des chars devant le jury, suivie de l’ouverture du bal des enfants. La fête continuera sur la Piazza ‘llu Quartieri, où un grand goûter attendra petits et grands, entre animations et numéros de rue.

À 16h45, place au théâtre avec un spectacle de commedia dell’arte, une performance haute en gestuelle et en facéties proposée par la Cie Dinamo Théâtre. Puis, à 17h15, les meilleurs costumes et chars seront récompensés lors de la remise des prix 2025.





Quand la nuit tombera, le carnaval prendra un tout autre rythme. Dès 19h, la place du monument aux morts deviendra le cœur battant de la fête avec une grande soirée déguisée. Sur scène, les groupes Eppò et Watermelon enflammeront l’ambiance, suivis d’un DJ Set pour prolonger la magie jusqu’au bout de la nuit. L’entrée est fixée à 5 €