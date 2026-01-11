Portivechju - Salle comble pour Surghjenti

Quasiment un demi siècle sépare le concert d'hier soir, dans la salle de l'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra de la première sortie de Surghjenti en 1979 à l'auberge du maquis pour une soirée de la Riscossa. A l'époque Surghjenti, première version, était composé de Natali Valli, du regretté Marc-Antoine Mannarini, de Jean-Baptiste Profizi, José Sellari et Jean-Baptiste Mondoloni. Un premier concert dans ces années ardentes de la lutte nationale au moment où le FLNC avait à peine trois ans d'existence.

Au fil des décennies Surghjenti a tout le temps, au fil de ses évolutions, chanté une terre, une langue et un peuple au travers des différentes époques et des personnes qui ont effectué un bout de chemin avec le groupe.





C'est un parcours musical et mémoriel de 1979 à 2026 qui était proposé, ce samedi soir, dans la salle rouge. Un concert, à guichets fermés, qui a regroupé tous ceux, dont Feli qui avait effectué tout spécialement le déplacement depuis Bastia, qui ont pris part à ce cheminement. Un concert qui a débuté par les pionniers avec la chanson emblématique A Me Patria pour s'achever trois heures plus tard par le Dio Vi Salvi Regina. Un périple au fil des albums et des évolutions du groupe qui a amené le public à redécouvrir les textes qui ont animé la scène culturelle corse et qui aujourd'hui encore sont des morceaux choisis.

Transmission

La dernière partie du concert a vu monter sur scène les très jeunes membres du groupe I Surghjentini qui a vu le jour au sein de l'associu U Scontru. Emmené par Guy Canarelli I Surghjentini a interprété les titres de son premier album. Même si la boucle est loin d'être bouclée il y a eu ce samedi soir sur la scène de la salle rouge une véritable transmission et l'image sans doute la plus forte de ce cette soirée demeure, pour le final, les présences des plus grands et des plus jeunes pour mettre un terme à ce concert intergénérationnel.

D'ailleurs le public a tenu à rendre un vibrant hommage à Surghjenti et à Surghjentini à l'issue de cette soirée où textes et musiques ont donné un relief particulier à ce rendez-vous culturel à cheval entre deux siècles.

Pour celles et ceux qui n'ont pu assister au concert d'hier soir une deuxième version est programmée cet après-midi, toujours dans la salle rouge, à partir de 17h30.