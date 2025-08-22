Portivechju - Les gyms alsaciens font escale au gymnase carrughju Jacky Valli

Une quinzaine de "gyms" dirigée par Déborah Belinchon et Philippe Noël qui mettent à profit leur séjour à Portivechju pour s'entraîner mais également découvrir la région porto-vecchiaise avec en plus de fructueux échanges avec leurs homologues de l'AS Porto-Vecchio Gymnastique





Un club Alsacien évoluant au haut niveau comme l'attestent les résultats de la saison écoulée avec un titre de champion de France division N1 en 10-13 ans, un autre de vice-champion de France N3 en 10-13 ans, une médaille de bronze par équipes lors des championnats de France de N4 12 ans et plus et enfin une première place à l'issue des France de Team Gym en Nationale C.





A ces titres et podiums par équipes, il convient d'ajouter au plan individuel avec le titre de Jeanne Francisco en Nationale 15 ans, la médaille d'argent de Ludivine Deveaux en Nationale 13 ans, et Khelya Mankaka-Moemba qui a terminé à la 8e place lors des championnats de France Elite 11 ans.

Gyms alsaciennes et porto-vecchiaises ont pu de la sorte tisser de précieux liens lors de cette semaine de stage.