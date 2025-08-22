CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Pierre-Dominique Sammarcelli : « Le poème est un éclat, une cadence sans note » 22/08/2025 Portivechju - Les gyms alsaciens font escale au gymnase carrughju Jacky Valli 22/08/2025 Grande braderie du centre-ville d’Ajaccio : encore deux jours pour faire le plein de bonnes affaires 22/08/2025 Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : un accident de la route fait six blessés 21/08/2025

Portivechju - Les gyms alsaciens font escale au gymnase carrughju Jacky Valli


GAP le Vendredi 22 Août 2025 à 07:50

La rentrée sportive approche à grands pas et certains clubs prennent un peu d'avance dans la perspective de la reprise du mois de septembre. Tel est le cas des gymnastes de la Société de Gymnastique d'Illzach, club du Haut-Rhin, qui depuis le début de la semaine sont en stage dans la salle du COSEC carrughju Jacky Vall



Portivechju - Les gyms alsaciens font escale au gymnase carrughju Jacky Valli
Une quinzaine de "gyms" dirigée par Déborah Belinchon et Philippe Noël qui mettent à profit leur séjour à Portivechju pour s'entraîner mais également découvrir la région porto-vecchiaise avec en plus de fructueux échanges avec leurs homologues de l'AS Porto-Vecchio Gymnastique


Un club Alsacien évoluant au haut niveau comme l'attestent les résultats de la saison écoulée avec un titre de champion de France division N1 en 10-13 ans, un autre de vice-champion de France N3 en 10-13 ans, une médaille de bronze par équipes lors des championnats de France de N4 12 ans et plus et enfin une première place à l'issue des France de Team Gym en Nationale C.


A ces titres et podiums par équipes, il convient d'ajouter au plan individuel avec le titre de Jeanne Francisco en Nationale 15 ans, la médaille d'argent de Ludivine Deveaux en Nationale 13 ans, et Khelya Mankaka-Moemba qui a terminé à la 8e place lors des championnats de France Elite 11 ans. 
Gyms alsaciennes et porto-vecchiaises ont pu de la sorte tisser de précieux liens lors de cette semaine de stage.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos