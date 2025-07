Portivechju : La voile habitable à la portée des adolescents

Tout au long de l’année, le service Animations Sportives propose des stages dont les thématiques évoluent en fonction des saisons. L’été, et particulièrement le mois de juillet, met l’accent sur les activités de pleine nature. C’est dans ce cadre que les plus grands, regroupés dans le groupe des adolescents, ont pu découvrir la pratique de la voile habitable.



Après une première initiation au printemps, le stage d’été a débuté dès lundi, avec une sortie en mer programmée jeudi au-delà des limites du golfe de Portivechju. Encadrés par Pascal Raiola et Patrick Valli, président de l’EVGSP, les jeunes navigateurs, répartis sur deux voiliers, se sont familiarisés aux principales manœuvres et ont pu prendre la barre de voiliers de belle taille.



Cette sortie venait conclure plusieurs mois de préparation menée en collaboration entre le service Animations Sportives et l’EVGSP. Pour clôturer cette expérience, un goûter a été organisé à la capitainerie du port de plaisance. À cette occasion, les jeunes stagiaires se sont vu remettre un t-shirt aux couleurs de l’école de voile et un passeport voile, symbolisant leur première navigation.