Porticcio : nostalgie et élégance mécanique au 1er "Corse Auto Rétro"

P. L le Vendredi 21 Novembre 2025 à 21:48

C'est sous le signe de la nostalgie et de l'élégance mécanique qu'a été inauguré vendredi 21 novembre le premier salon de véhicules anciens " Corse Auto Rétro " à Porticcio



(Photos Pascal Le Dervouët)
Le rétro club Automobile Ajaccien , emmené par son président André Paoli, a une nouvelle fois frappé fort en offrant au public une exposition spectaculaire dédiée à la  mythique nationale 7. Un voyage dans le temps à ne surtout pas manquer.


L'évènement a été honoré par la présence de Carla Martinetti-Miniconi, miss 15/17 ans Corse, qui a apporté un éclat supplémentaire à cette ouverture très attendue.
Le salon se poursuit samedi et dimanche dès 9h30 avec au programme un concert du groupe So Swing samedi à 19 heures avec la participation des élèves du conservatoire Henri-Tomasi venus jouer spécialement pour l'occasion.


 Jean-Charles Ricci, organisateur passionné, a fort bien fait les choses pour ce premier rendez-vous appelé à devenir incontournable, avec l'accompagnement précieux de la mairie de Porticcio.
Ce week-end  "Corse Auto rétro"  se poursuit sous le chapiteau suu parking des Tamaris à Porticcio. On pourra encore profiter de ce beau voyage sur la "Nationale 7" !






