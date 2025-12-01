Porticcio : nostalgie et élégance mécanique au 1er "Corse Auto Rétro"

Le rétro club Automobile Ajaccien , emmené par son président André Paoli, a une nouvelle fois frappé fort en offrant au public une exposition spectaculaire dédiée à la mythique nationale 7. Un voyage dans le temps à ne surtout pas manquer.





L'évènement a été honoré par la présence de Carla Martinetti-Miniconi, miss 15/17 ans Corse, qui a apporté un éclat supplémentaire à cette ouverture très attendue.

Le salon se poursuit samedi et dimanche dès 9h30 avec au programme un concert du groupe So Swing samedi à 19 heures avec la participation des élèves du conservatoire Henri-Tomasi venus jouer spécialement pour l'occasion.





Jean-Charles Ricci, organisateur passionné, a fort bien fait les choses pour ce premier rendez-vous appelé à devenir incontournable, avec l'accompagnement précieux de la mairie de Porticcio.

Ce week-end "Corse Auto rétro" se poursuit sous le chapiteau suu parking des Tamaris à Porticcio. On pourra encore profiter de ce beau voyage sur la "Nationale 7" !