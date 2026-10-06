Ponte-Leccia : La Poste ferme pour trois semaines pour travaux

Il faudra prendre ses dispositions durant les trois prochaines semaines à Ponte-Leccia. À partir de ce mercredi 7 octobre et jusqu’au mardi 27 octobre inclus, le bureau de poste sera fermé au public afin de permettre la réalisation de travaux. La Poste indique que cette rénovation doit permettre d’offrir « un meilleur confort d’accueil » aux usagers lors de la réouverture, programmée le mercredi 28 octobre.



Pendant toute la durée du chantier, le retrait des lettres et colis avisés restera toutefois possible à l’arrière du bureau de poste de Ponte-Leccia, au niveau de l’ancien centre courrier. Ce service sera accessible du lundi au vendredi, de 10h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.



Pour les autres opérations postales et bancaires, les usagers pourront se rendre dans les bureaux de Corte ou de Castello-di-Rostino. À Corte, le bureau est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures, le mercredi de 8h30 à 11 heures et de 13h30 à 17 heures, ainsi que le samedi de 8h30 à 11h30.



À Castello-di-Rostino, l'accueil est assuré du lundi au vendredi de 8h45 à 12 heures et de 14 heures à 16h30, avec une fermeture à 11 heures le mercredi matin. Le samedi, le bureau est ouvert de 8h45 à 11h40.



Les conseillers bancaires resteront par ailleurs disponibles sur rendez-vous au bureau de Corte. À noter enfin que le distributeur automatique de billets de Ponte-Leccia sera lui aussi hors service pendant toute la durée des travaux.

