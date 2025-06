Pompiers de Luri : un hommage marqué par la reconnaissance du SIS de Haute-Corse

Une distinction méritée pour Anick Valenti

Au cours de la cérémonie, qui s’est déroulée en présence du préfet Michel Prosic, de Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, et du Colonel Pierre Pieri, directeur départemental, la Caporale-Cheffe (ER) Anick Valenti s’est vu décerner la médaille d’honneur pour services exceptionnels dans le cadre de la promotion de juillet 2024. Longtemps opératrice au centre de traitement de l’alerte du CODIS 2B, désormais retraitée, Anick Valenti a vu salués à la fois ses nombreux mérites et la richesse de sa personnalité. Discrète, d’une modestie touchante, elle a toujours accompli ses missions avec le même sérieux et la même bienveillance, loin des feux des projecteurs, ce qui la rend d’autant plus attachante aux yeux de ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Elle perpétue avec ses frères Henri et Éric une tradition familiale d’engagement au sein du corps des sapeurs-pompiers du Cismonte.





Les jeunes sapeurs-pompiers diplômés

Dans le même esprit, deux pompiers du centre de secours de Luri, le Caporal Pierre-Paul Lalliman et l’Adjudant-chef David Tavella, ont reçu le diplôme et l’agrafe d’animateur de jeunes sapeurs-pompiers, récompensant leur réussite à la formation dispensée en octobre 2024 à l’école départementale des sapeurs-pompiers de Corte. Ils rejoignent ainsi les rangs des animateurs bénévoles qui accompagnent et forment la relève. Par ailleurs, quatre jeunes sapeurs-pompiers de Luri composant la promotion Gabriel Ferrandini — Sandro Campos, Rafael Diaz Urbano, Enzo Menta et Emma Suard — ont reçu, avec émotion et fierté, le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers (BNJSP), sanctionnant les quatre années d’un parcours exigeant suivi au sein de leur collège du Cap-Corse.





La fierté d’une communauté

Au-delà des distinctions individuelles, c’est toute une communauté qui est honorée à travers ces récompenses : celle du Cap-Corse et tout particulièrement du village de Luri. Elles viennent saluer l’engagement citoyen, la solidarité et les valeurs qui animent le corps des sapeurs-pompiers, au service des territoires et de leurs habitants, comme l’a rappelé le président Hyacinthe Vanni lors des discours.

Le Maire de Luri, Anne-Laure Santucci, a tenu à rappeler combien cette journée nationale des sapeurs-pompiers mettait la caserne locale à l’honneur « à travers trois distinctions différentes. La reconnaissance pour service exceptionnel à Madame Anick Fantozzi, retraitée et fille de l’emblématique lieutenant Dominique Valenti, deuxième chef de notre centre de secours après sa création en 1956, personnage important du centre de secours cap-corsin. Les deux autres distinctions mettent à l’honneur la relève à travers l’intronisation de futurs sapeurs-pompiers volontaires, qui ont été les premiers JSP de la section du collège de Luri. La transmission des valeurs est pérennisée, cela a pu se faire grâce à l’engagement bénévole de deux personnes : Pierre-Paul et David, un formateur volontaire et un professionnel. Ainsi, depuis le 1er avril 1956, notre centre de secours, élément incontournable du maillage territorial en matière de secours à la personne, peut espérer se développer et continuer à être un acteur important de ce territoire rural. »

Des mots qui illustrent parfaitement la fierté collective et le soutien indéfectible que la municipalité apporte à ces indispensables « anges-gardiens » du quotidien.