Pluies et inondations : la Corse maintenue en vigilance jaune jusqu'à samedi

Depuis jeudi, des pluies parfois orageuses affectent l'ile, avec des cumuls enregistrés entre 20 et 40 mm sur la majeure partie de l’ouest de l’île. Sur les premiers contreforts et le relief, les quantités de précipitations ont atteint 60 à 80 mm en Haute-Corse et jusqu’à 120 à 150 mm sur le secteur du Cruzini en Corse-du-Sud, dont environ 100 mm en seulement 12 heures.



Des précipitations qui se poursuivent

Pour la journée de vendredi et jusqu’à samedi, les pluies devraient se renforcer sur les mêmes zones. Météo France prévoit 30 à 50 mm supplémentaires en moyenne, avec des pointes atteignant 70 à 90 mm sur les reliefs et les secteurs déjà les plus touchés. Localement, les cumuls totaux sur l’épisode pourraient atteindre 200 à 240 mm sur les zones les plus exposées.



Les autorités invitent la population à la plus grande prudence, notamment en montagne et dans les secteurs à risque d’inondation. Il est recommandé d’éviter les déplacements non nécessaires et de rester informé de l’évolution de la situation météorologique.