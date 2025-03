Pluie en Corse : De fortes précipitations, mais trop localisées

Le territoire de Corte a été particulièrement impacté par cette semaine par les précipitations pluvieuses. Si, à Corte même, seuls 10 mm de pluie sont tombés ces dernières 24 heures, soit 10 litres au mètre carré, les hautes vallées de la Restonica et du Tavignani ont été abondamment arrosées, sans toutefois atteindre les quantités de novembre 2023. « En effet, nous avons enregistré 110 mm de pluie, soit 110 litres au mètre carré, sur les hauteurs de Corte. Cette importante quantité a entraîné une forte augmentation des débits du Tavignani et de la Restonica », explique Antoine Orsini, hydrobiologiste à l’Université de Corse.





Un débit du Tavignani dix fois plus élevé à Baliri

« Les hauteurs d'eau dans la Restonica sont passées de 90 cm à 1,5 m. Son débit a été multiplié par cinq, passant de 5 mètres cubes par seconde à 27 mètres cubes par seconde.

Quant au Tavignani, il a atteint 3,6 mètres ce samedi 15 mars, contre 1,5 m la semaine précédente. Le débit du fleuve à Baliri est passé de 4,5 à 50 mètres cubes par seconde, soit une multiplication par dix ! », précise Antoine Orsini. "La crue a même dépassé celle de janvier 2017 au niveau du Ponte Vecchju. À la confluence du Tavignani, de la Restonica et de l’Orta, au niveau de la piscine municipale, le débit a atteint 84 mètres cubes par seconde pour une hauteur d’eau de 3,70 m.»



Pluies bénéfiques pour les cours d’eau, mais impact sur l’écosystème

Bien que ces pluies aient été bénéfiques pour nos cours d’eau, qui en avaient grandement besoin, elles ont également des effets sur l’écosystème. La semaine dernière, lors de l’ouverture de la pêche à la truite, les pêcheurs déploraient le faible débit des rivières en raison du manque d’eau. Cependant, ces variations brutales de débit peuvent perturber les écosystèmes. Si les truites sont habituées à ces crues et peuvent se cacher sous les rochers, des crues catastrophiques, comme celles de 2023, peuvent avoir des conséquences dramatiques. « La faune a été détruite en 2023, et il faudra du temps avant que le Tavignani et la Restonica retrouvent une population de truites au niveau d’avant 2023. Toutefois, les derniers comptages réalisés par la Fédération Interdépartementale montrent des signes positifs, avec une reconstitution progressive des populations », note Antoine Orsini.

En revanche, les crues récentes ont détruit une grande partie des invertébrés endémiques à la Corse, qui, incapables de se maintenir sous les rochers, ont été emportés en aval, servant de nourriture aux truites