Plage, passerelle piétons en bois et stationnement dans la pinède de Calvi interdits

Dans le cadre des mesures prises pour endiguer l'épidémie de Coranavirus, outre les décisions gouvernementales et préfectorales déjà appliquées, le maire de Calvi a pris un arrêté municipal de restriction de la circulation de tous véhicules et piétons dans la zone de la pinède concernant la plage et la passerelle piétonne en bois, pour la période du 23 au 31 mars 2020:

- La plage de Calvi est strictement interdite à tous usagers, entre le Port de plaisance et la Rivière de la Figarella.

- La passerelle piétonne en bois est strictement interdite à tous usagers

- Les parkings sont interdits à toute circulation et stationnement des véhicules.

Les forces de l'ordre, les services techniques et les services de secours ne sont pas concernés par cette interdiction.

Le présent arrêté prend effet ce jour samedi 21 mars à 12 heures. (Les contrevenants pourront être verbalisés (135€) - amende de 4e classe) par la mesure gouvernementale en vigueur..

Le présent arrêté restera en vigueur jusqu'au 31 mars 2020, minuit.