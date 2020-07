Pioggiola : l'archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit à la bénédiction des stalles restaurées de la Casazza

C'était jour de fête xe samedi dans la petite commune de Pioggiola où avait lieu la bénédiction des stalles restaurées de la Cazzana si chère aux confrères du Giussani. mais aussi à Santu Massiani, auteur, écrivain et mémoire de la Piève.

Monseigneur Michel Aupetit, Archevêque de Paris, actuellement en vacances dans le Giussani, a accepté avec beaucoup de gentillesse de présider à cette cérémonie.





C'est en l'église Santa-Maria Assunta que Mgr Michel Aupetit qui est l'un des 23 archevêques de France, a présidé à la célébration de la messe solennelle concélébrée par l'Abbé Gérard Squarcioni, curé des paroisses de l'Unité paroissiale du Giussani et le Père Patrice, proche de l'archevêque. Les confrères sont arrivés en procession.





A l'issue de la messe suivie par de nombreux fidèles, le maire de la commune Antoine Casanova et les membres de son conseil municipal et Mgr Aupetit se rendaientt à la Casazza San Parteu, toute proche, pour bénir les stalles restaurées.