Pigna : franc succès de la journée portes ouvertes di a Scola di Musica Voce

Depuis plusieurs années a Scola di Musica de Pigna accueille petits et grands lors d’ateliers hebdomadaires ou ponctuels autour du chant et des instruments traditionnels corses et classiques. Tout au long de l’année, des stages et masterclass sont organisés avec des chanteurs et musiciens professionnels de l’île ou d’ailleurs et donnent lieu à des rencontres avec les publics. Le 16 octobre dernier a une lieu une journée portes ouvertes qui a eu un franc succès. Le public est en effet venu nombreux et en famille des quatre coins la Balagne pour rencontrer les formateurs et découvrir les nouvelles salles de musique.

"Pour cette nouvelle année, a Scola s’illustre par des propositions singulières uniques en Balagne telles que l’enseignement de la cetera et de la pirula. indique la direction dans un communiqué, Certains formateurs historiques de VOCE, également animateur durant l’emblématique festival FESTIVOCE, étaient présents pour initier le public, dont Nelson Gotteland qui assurera les cours de percussions en alternance avec Thomas Moscardini. Etaient également présents Jeremy Lohier, Ugo Casalonga, Nicole Casalonga, Toni Casalonga, Jérôme Casalonga."



Un atelier MAO et un ScoLab



La nouveauté de cette rentrée est l'ouverture d'une formation en MAO (Musique Assistée par Ordinateur) proposés par l’artiste bastiais Olivier Bertholet. Cette nouvelle proposition a rencontré un engouement certain chez de nombreux adolescents et adultes. Prochainement, VOCE organisera une après-midi de sensibilisation à la MAO.

Mais ce n'est pas tout en 2021, le CNCM Voce ouvrira les portes de son laboratoire musical, ScoLab, offrant un cursus de 3 ans basé sur les principes et méthodes de création musicale, de la genèse à son interprétation, avec comme fondamentale la rencontre et l’échange. ScoLab a pour vocation de préparer aux métiers de musicien interprète, musicien créateur ou musicien enseignant.