Piana : un motard grièvement blessé après une chute dans un ravin


La rédaction le Lundi 25 Août 2025 à 09:20

Un grave accident de la route s’est produit dimanche 24 août vers 20h30 dans les calanche de Piana. Un motard, seul en cause, a chuté dans un ravin.



L’alerte a mobilisé d’importants moyens de secours. Sept sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Piana sont intervenus avec une ambulance, un véhicule de secours routier et un véhicule de commandement. L’hélicoptère de la gendarmerie, médicalisé par une équipe du SMUR et un binôme du PGHM, a également été dépêché sur place.
La victime, en urgence absolue, a été héliportée vers le centre hospitalier d’Ajaccio.




