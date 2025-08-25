Piana : un motard grièvement blessé après une chute dans un ravin

L’alerte a mobilisé d’importants moyens de secours. Sept sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Piana sont intervenus avec une ambulance, un véhicule de secours routier et un véhicule de commandement. L’hélicoptère de la gendarmerie, médicalisé par une équipe du SMUR et un binôme du PGHM, a également été dépêché sur place.

La victime, en urgence absolue, a été héliportée vers le centre hospitalier d’Ajaccio.