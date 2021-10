Philippe Forcioli, chante et déclame Brassens dans toute la Corse

Né à Oran en 1953, Philippe Forcioli a choisi la Provence et la Camargue comme terre d'adoption en 1968. Mais ses racines sont bien en Corse, de par son père et de ses ancêtres natifs de Forciolo en Corse du Sud, dans le canton de Santa-Maria-Sichè, autrefois canton d'Ornano. «Je suis ravi de faire cette tournée en Corse, la terre de mon père, de mon grand-père et bien plus loin encore.»Ce barbu à l'accent du sud n'est pas tout à fait ordinaire puisqu'en poète des temps modernes, il déclame Delteil, Brassens, Cadou ou St François au gré du vent. Il sait jouer avec le verbe et a déjà enregistré une douzaine de disques, véritable bouquet de poésie. En amoureux de la nature, il organise des rando-lectures-chansons, en Provence, Corse, Angleterre, Catalogne ou Irlande.C’est la lecture du poète Arthur Rimbaud qui a été le déclic, vers 18 ans. «J’ai d’abord écrit, puis j’ai découvert la guitare. Et quand on apprend à jouer de la guitare, il y a un maître, c’est Georges Brassens. C’est LE prof de guitare de bon nombre d’auteurs et compositeurs dont je fais partie. J’ai appris tous les rudiments de l’accompagnement guitare avec les chansons de Georges Brassens. Et je le chante depuis 50 ans ».Dans ce spectacle «Chansons déshabillées », Philippe Forcioli dit, lit, déclame…et chante …SON Georges Brassens. « Je suis aussi un diseur, je déclame et dans ce spectacle sur Georges Brassens, je chante assez peu. Je DIS Georges Brassens, je quitte la musique. J’essaye de montrer la richesse, l’incroyable profondeur de ses textes. Les chansons que je chante sont peu connues : Il y a la première version de Une jolie fleur... qui au début et sur une autre musique s’appelait Le bout du cœur. Autres chansons : L’enterrement de Paul Fort, la Prière de Francis Jammes, le cœur à l’automne de Pierre Louki ou encore Les illusions perdues »Philippe Forcioli est aussi auteur compositeur et a déjà enregistré douze disques. Son inspiration ? « Je suis un cheminot, je marche. Alors ce qui m’inspire c’est la nature, le ciel, le silence, la solitude, l’enfance, les sanglots de l’enfance dont on ne se remet jamais, les routes, les joues de filles ». Une de ses chansons, « A la cime des arbres » a été traduite en corse par Jacques Fusina. « J’ai aussi écrit en langue corse «Manetta», en 2000. Une chanson politique, typique de mon village. Elle raconte l’histoire d’un homme, pauvre, devenu riche grâce à la politique. Comme chanteur corse, je connais bien Jean-Claude Acquaviva. Nous avions reçu le prix de l’Académie Charles Cros en 1995. Lui avec son groupe et moi pour un texte sur St François ». Son dernier CD, paru en juin, s’intitule « On n’est jamais trop près du ciel », un titre emprunté au poète René-Guy Cadou. « Il contient 18 chansons et surtout un livret. Cet album est consacré à mes chants profonds, à caractère spirituel, mystique ou religieux. Outre la guitare et la contrebasse, on entendra selon les morceaux, la harpe, les flûtes, la clarinette basse, les cuivres, l’accordéon, les percussions, les claviers, une fanfare, des chœurs, le tout finement orchestré par mon comparse en musique, Philippe Soulié ».Philippe FORCIOLI en tournée en Corse« Chansons déshabillées »Philippe FORCIOLI dit et chante BrassensSamedi 16 octobre à 18h30, Théâtre d’Algajola- tel : 06 11 96 46 45 Mercredi 20 octobre à 17h00, Médiathèque, Petretu-Bicchisanu - tel : 04 95 29 83 49 Jeudi 21 octobre à 18h00, Médiathèque de Castagniccia, Fulelli - tel : 04 95 59 50 17 Vendredi 22 octobre à 20h30 au Théâtre Sant’Angelo à Bastia (Parolle vive) –Tel 06 02 05 28 32 Samedi 23 octobre à 18h30, à la Salle polyvalente de Luri - tel : 06 16 13 06 71 Dimanche 24 octobre à 20h30, Salle Cardiccia, Migliacciaru - Tel : 04 95 56 26 67