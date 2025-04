Philippe Ambrosini au casting de "Cimetière indien" sur Canal +

« Cimetière indien », diffusée en prime-time tous les lundis sur la chaine cryptée est une série de huit épisodes de 52 minutes imaginée par Thomas Bidegain et Thibault Vanhulle.

« Cette série mêle enquête policière, drame psychologique, thriller historique, le social y est bien présent » explique Philippe Ambrosini, l’acteur corse au casting de la série. Mais pourquoi Cimetière indien ? « Il y est question de scalp, je n’en dévoilera pas plus ! » ajoute Philippe Ambrosini.

Réalisé à 4 mains par Stéphane Demoustier (« Borgo », « Allons enfants »…) et Farid Bentoumi (« Drôle », « Rouge »…) sur des scenarii de Thibault Vanhulle, Thomas Bidegain, Farid Bentoumi et Stéphane Demoustier, ce « feuilleton » se déroule dans le décor provençal, au bord de l’Etang de Berre, dans la petite ville imaginaire de Peranne.





L'histoire démarre en 1995. Un imam est retrouvé scalpé. Une jeune recrue de l’antiterrorisme, Lidia (Mouna Soualem), enquête aux côtés de Jean, un gendarme marqué par la guerre d’Algérie (Olivier Rabourdin).

25 ans plus tard, l’ancien maire de la ville est assassiné. Jean disparaît. Le passé resurgit, et avec lui, les blessures jamais refermées d’une génération.

Au cœur des soupçons : un groupe d’anciens militaires, les Patria Nostra, dirigés par un certain « Marquis ».





Et c’est là qu’entre en scène Philippe Ambrosini qui, après avoir été pendant 17 saisons l’inspecteur aux racines corses Henri Dimeglio de « Boulevard du Palais » (1999 à 2017), passe de l’autre côté de la barrière. « A vrai dire ce n’est pas vraiment nouveau puisque qu’en 2024, j’interprétais l’abject Kabyle dans le moyen métrage de Sébastien Roussin, L’Ultime rivage » souligne le très jovial acteur. « Avec ce rôle du Marquis, une ordure, un salaud, je signe vraiment un rôle de composition, diamétralement opposé à ce que je suis. Ce rôle je l’ai eu presque par hasard. J’étais dans le coin lorsque les réalisateurs faisaient le casting pour le rôle».

En plus de Cimetière indien, Philippe Ambrosini sera bientôt à l’écran en chirurgien dans un épisode de "Vendetta" sur France Télévisions. Et dans les semaines à venir, il tournera à nouveau avec Gérard Guerrieri.

----

L’épisode 4 de « Cimetière indien» est diffusé ce lundi 21 avril sur C+ à 21h09 !