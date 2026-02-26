Pétanque - Le secteur Grand Sud dévoile son calendrier

Les passionnés de pétanque du secteur Grand Sud ont retrouvé les rectangles dès ce mois de février pour deux concours qui se sont déroulés à Sartène et à Propriano lançant de la sorte la saison. Une entame qui précède un échéancier bien plus chargé comme le confirme le calendrier communiqué par les responsables du Grand Sud.
Le calendrier
Mars
Dimanche 1er : concours départemental doublette (Falaises)
Samedi 7 : concours départemental triplette (Falaises)
Dimanche 8 : championnat départemental doublette vétéran (Zinsali)
Dimanche 15 : championnat départemental individuel promotion (Pianottoli)
Samedi 21 et dimanche 22 : championnat départemental triplette promotion (Falaises)
Dimanche 29 : concours départemental (A Pughjalesa)
Avril
Samedi 11 et dimanche 12 : championnat départemental triplette masculin et féminin (Valincu)
Samedi 18 et dimanche 19 : championnat départemental doublette mixte (Valincu)
Mercredi 22 et jeudi 23 : championnat départemental triplette vétéran (Valincu)
Samedi 25 et dimanche 26 : championnat départemental doublette masculin et individuel féminin (Valincu)
Mai
Dimanche 10 : concours départemental (Pianottoli)
Dimanche 17 : concours départemental triplette (A Pughjalesa)
Samedi 30 : concours départemental doublette (Zinsali)
Dimanche 31 : concours régional Gérard Cesari (Zinsali)
Juin
Samedi 06 et dimanche 07 : régional doublette et Régional Peretti (Valincu)
Juillet
Samedi 18 : concours départemental (Alcudina)
Dimanche 19 : régional triplette (Alcudina)
Samedi 25 et dimanche 26 : régional Biancarelli (Zinsali)
Août
Dimanche 09 : concours départemental triplette (Zirubia Falaises)
Samedi 29 et dimanche 30 : régional féminin, jeunes et triplette (Sartène)
Septembre
Samedi 05 : concours départemental (Alcudina)
Dimanche 13 : concours départemental (Pianottoli)
Octobre
Dimanche 11 : concours départemental (Sartène)
Samedi 24 : concours départemental (Falaises)
Dimanche 25 : régional Sparlotu (Falaises
Novembre
Dimanche 15 : concours départemental triplette mixte (Zinsali)
