Pétanque - Le secteur Grand Sud dévoile son calendrier

Les passionnés de pétanque du secteur Grand Sud ont retrouvé les rectangles dès ce mois de février pour deux concours qui se sont déroulés à Sartène et à Propriano lançant de la sorte la saison. Une entame qui précède un échéancier bien plus chargé comme le confirme le calendrier communiqué par les responsables du Grand Sud.



Le mois de mars sera particulièrement chargé avec sept dates, à commencer par ce dimanche 1er mars avec un concours départemental en doublettes du côté de Bonifacio organisé par la société des Falaises.



Un calendrier qui se déroulera sur dix mois avec une ultime échéance le dimanche 15 novembre à Porto-Vecchio lors d'un concours en triplette mixte mis sur pied à la société des Zinzali.



De Bonifacio à Propriano, en passant par la Cité du Sel, et l'Alta Rocca, voici dans le détail l'ensemble des concours dont certains seront qualificatifs pour les championnats de France. Ce sont plus de trente dates qui figurent au programme des boulistes du Grand Sud.