Pétanque - La Corse couronnée championne de France promotion

La formation corse, composée de Xavier Ottavy, Denis Lanzi et Anthony Gennaro, a remporté la finale du championnat de France de promotion face à la Seine-Maritime, après une partie très disputée.

La finale a été indécise, avec un score final de 13-10 en faveur des Corses, qui ont su faire preuve de détermination pour décrocher le titre.

Ce succès a mis lumière la performance remarquable des joueurs amateurs corses lors de cet événement national.