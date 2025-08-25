CorseNetInfos
Pétanque - La Corse couronnée championne de France promotion


La rédaction le Lundi 25 Août 2025 à 13:44

La Corse a été couronnée championne de France dans la catégorie triplettes promotion lors des championnats qui se sont déroulés à Bourg-Saint-Maurice. Regardez en vidéo la joie des champions de France.



La joie de la triplette insulaire
La joie de la triplette insulaire
La formation corse, composée de Xavier Ottavy, Denis Lanzi et Anthony Gennaro, a remporté la finale du championnat de France de promotion face à la Seine-Maritime, après une partie très disputée.
La finale a été indécise, avec un score final de 13-10 en faveur des Corses, qui ont su faire preuve de détermination pour décrocher le titre.
Ce succès a mis lumière la performance remarquable des joueurs amateurs corses lors de cet événement national.





