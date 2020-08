Peri : une voiture en feu provoque un incendie de maquis

Livia Santana le Jeudi 20 Août 2020 à 15:13

Une voiture garée sur le bas côté de la route a pris feu à Peri dans le lieu dit Peraccia ce jeudi 20 août à 11 heures. Le feu s'est propagé sur le champ accolé à la route et un hectare et demi de maquis sont partis en fumée. Une quarantaine de pompiers du SIS 2A avec plus de 10 moyens de secours sont intervenus pour éteindre le feu qui était maîtrisé aux alentours de 14 heures.

