Pêche sportive : 33 ans après, le championnat de France de surfcasting revient en Corse

Plus de trois décennies d’attente. Du 11 au 17 octobre prochain, les cannes de surfcasting vont investir une partie du littoral oriental de la Corse à l’occasion du 69e Championnat de France adultes bord de mer. En parallèle se déroulera également le Championnat de France de lancer de poids de mer. La précédente venue de la compétition sur l’île remonte en effet à 1993.Un retour que Team Corsica Fishing prépare depuis deux ans.



« Il y a un championnat de France chaque année. Nous avons postulé pour être le club qui accueillerait une prochaine édition et nous avons été sélectionnés », explique Maxime Coustie, membre du club organisateur. Pour la structure insulaire, qui se présente comme le plus ancien club de pêche de Corse, l'événement vient aussi consacrer le renouveau de la discipline sur l'île. « Cela fait quelques années que ça reprend en Corse. Nous sommes une quarantaine de licenciés, avec un championnat de Corse de pêche du bord. Nous avons de plus en plus de monde et notamment des jeunes », poursuit-il.





De Ghisonaccia à la Marana, trois plages pour départager les meilleurs



Près de 300 pêcheurs issus des différents championnats régionaux sont attendus. « Sur le papier, ce sont les 300 meilleurs de France », résume Maxime Coustie. Quinze compétiteurs corses doivent notamment prendre part à l'épreuve. La compétition de bord de mer se disputera sur trois secteurs : la plage de la Marana, qui constituera le secteur A, la plage d'Anghione, pour le secteur B, et la plage de Pinia à Ghisonaccia, pour le secteur C. Chaque concurrent sera amené à découvrir les trois sites au cours du championnat.



Trois manches de quatre heures sont au programme. La première se déroulera le mercredi 14 octobre de 16 h 30 à 20 h 30, la deuxième le jeudi 15 aux mêmes horaires et la dernière le vendredi 16, cette fois de 8 heures à midi. Les journées des 11, 12 et 13 octobre seront notamment consacrées aux épreuves de lancer, sur un terrain situé à Ghisonaccia.





Deux disciplines qui ne doivent pas être confondues. Lors des épreuves de lancer de poids de mer, les compétiteurs cherchent la performance de distance avec des plombs dont le poids varie selon les catégories. Pour le championnat bord de mer, il s'agit bien de pêche sportive depuis la plage, avec une seule canne en action et des manches durant quatre heures.





Tous les poissons remis vivants à l'eau



Sur les plages, la compétition se déroulera intégralement en « no-kill ». Chaque prise devra être conservée vivante le temps du passage du commissaire, mesurée à l'aide des réglettes officielles puis immédiatement remise à l'eau. Le règlement est précis : les poissons mesurant moins de 12 centimètres rapporteront un point, tandis que ceux atteignant ou dépassant cette taille seront comptabilisés grâce au tableau fédéral de conversion taille-poids. Le non-respect de cette règle environnementale peut entraîner la disqualification du concurrent. « Tous les poissons que l'on prend sont mesurés et relâchés immédiatement. À l'issue des trois manches, c'est le pêcheur qui aura été le plus régulier et qui aura obtenu les meilleurs résultats cumulés qui gagnera le championnat de France », détaille Maxime Coustie.





Et les eaux corses pourraient réserver une belle diversité aux concurrents. Orphies, bogues, daurades royales, marbrés, sars, oblades, ombrines, mulets ou encore sparaillons figurent parmi les prises les plus fréquemment rencontrées à cette période sur les trois secteurs retenus. Une diversité qui constitue justement l'un des attraits de cette édition insulaire. « Habituellement, on va énormément dans le nord de la France ou du côté de la Vendée. Ici, ce ne sont pas les mêmes pêches. C'est aussi l'occasion de faire découvrir la Méditerranée et notre discipline », souligne Maxime Coustie. La FFPS affiche d'ailleurs la même volonté. Pour Audrey Nuttens, vice-présidente de la FFPS, la tenue de cette édition en Corse doit permettre aux pêcheurs continentaux de découvrir « d'autres techniques de pêche », mais aussi d'autres paysages et espèces de poissons.





Un appel à bénévoles pour être commissaire



Reste désormais à réussir le défi logistique. Car faire évoluer simultanément près de 300 pêcheurs sur plusieurs kilomètres de littoral nécessite une organisation particulièrement rigoureuse. Trois responsables de zone seront désignés et serviront de relais entre l'organisation, les compétiteurs, les commissaires et les officiels de la FFPS. Surtout, le règlement prévoit un commissaire pour dix pêcheurs, soit une trentaine de personnes à mobiliser. Identifiables grâce à un baudrier fluorescent, ils auront notamment pour mission de faire respecter le règlement et de contrôler les prises. Ils resteront affectés à la même zone pendant les trois jours.





C'est aujourd'hui l'un des principaux besoins de Team Corsica Fishing. « Avec le président, nous avons fait le choix de ne pas pêcher et de nous consacrer à l'organisation. Là où nous avons surtout besoin de bénévoles, c'est pour les commissaires », reconnaît Maxime Coustie. Aucune connaissance poussée de la pêche n'est nécessaire. Une réunion sera organisée avant le début de la compétition afin d'expliquer le rôle des commissaires et d'harmoniser les pratiques. « Il y aura un briefing en amont, avec des feuilles représentant les différentes espèces. C'est assez simple : il faut surtout mesurer les poissons », précise-t-il.





Une semaine de compétition jusqu'au 17 octobre



Le championnat ne se limitera pas aux seules plages. L'accueil des compétiteurs du bord de mer est prévu le mardi 13 octobre à partir de 16 heures à la salle des fêtes de Borgo, avant le tirage au sort de la compétition à 17 heures. Après les trois manches, le repas de clôture se tiendra vendredi 16 octobre à partir de 20 heures, toujours à la salle des fêtes de Borgo. La cérémonie officielle et la remise des récompenses auront finalement lieu samedi 17 octobre à 10 heures à l'espace culturel Charles-Rocchi. Le public pourra également venir observer les épreuves depuis les plages, à condition naturellement de ne pas gêner les compétiteurs.





Pour Team Corsica Fishing et le Comité régional corse des pêches sportives, l'enjeu dépasse ainsi le seul classement. Le championnat doit permettre de mettre en lumière une discipline encore méconnue du grand public et son développement sur l'île. « Tout le monde sait ce qu'est la pêche, mais là, c'est de la pêche sportive. Cela peut paraître anodin, mais nous ne sommes plus du tout dans la pêche de loisir », insiste Maxime Coustie.



Trente-trois ans après l'édition de 1993, la Corse s'apprête donc à retrouver pendant une semaine le plus haut niveau national du surfcasting, avec ses plages comme terrain de jeu et l'ambition, pour les organisateurs insulaires, d'installer durablement la discipline dans le paysage sportif de l'île.

